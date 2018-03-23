Украинские журналисты рассказали, как живет Надежда Савченко

Над дверью в их квартиру установлена камера наблюдения.

Туда журналистов не пустили, однако им удалось пообщаться с соседями парламентария. Большая часть из них отказывается верить в то, что Савченко планировала устроить теракт в здании Рады. По словам соседей, депутат — "женщина есть женщина", о которой "плохого сказать нельзя".

В семье Савченко есть две машины: 2007-го и 2011-го года выпуска. На одной из них депутат ездила на работу. В первый рабочий день в Раде Савченко, по ее словам, приехала в парламент на троллейбусе и метро.

Помимо этого, у семьи есть земельный участок на окраине Киева, который мать депутата получила в 2016 году. Дома там до сих пор нет — только фундамент. Рядом с земельным участком — два жилых дома, озеро, болота и горы строительного мусора. По словам соседей, на этом участке давно никого не было.

За последний год Савченко получила доход размером чуть более 400 тыс. гривен (более 870 тыс. рублей). Вкладов в банке у депутата нет. Среди активов — авторское право на книгу "Сильное имя Надежда" стоимостью в 30 тыс. гривен. Ее Савченко написала, когда находилась в российском СИЗО по обвинению в участии в убийстве российских журналистов в Донбассе, пишет "Росбалт".

Накануне Верховная рада разрешила снять с Савченко депутатскую неприкосновенность и привлечь ее к уголовной ответственности. После этого депутата задержали. Ее подозревают в подготовке теракта и госпереворота, а также в посягательстве на жизнь государственного деятеля и незаконном обороте оружия.

23 марта Шевченковский райсуд Киева рассмотрит ходатайство об аресте Савченко. Как известно, прокуратура требует поместить парламентария под стражу без права на внесения залога.