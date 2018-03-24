Киевский суд арестовал героя Украины Надежду Савченко на два месяца

Надежду Савченко обвиняют в сговоре с целью совершения госпереворота, организации госпереворота, организации покушения на жизни государственных деятелей и теракта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.

Во время заседания суда, прошедшего 23 марта, произошла бурная перепалка. При этом Савченко оскорбила сотрудников прокуратуры. И заявила, что правдой из всего того, что перечислил в суде прокурор, является лишь ее "глубокое неуважение к президенту, правительству, парламенту Украины".

Кроме того, она заявила, что недовольна положением в стране, а самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не являются "террористическими организациями".

Издание передает, что практически каждую реплику Надежды зал судебных заседаний встречал бурными аплодисментами, а слова ее оппонентов — негодованием и шиканьем. Заключение под стражу ее адвокат намерен обжаловать. А сама Савченко заявила, что объявит голодовку, как это было в России.

Надежда Савченко получила известность после того, как при неясных обстоятельствах оказалась в российском СИЗО. Суд признал ее виновной в убийстве российских журналистов — ей предстояло отбывать наказание в течение 22 лет. Но в 2016 году ее помиловал президент РФ, на Украине ее встретили, как героя.

А 22 марта 2018 года ее задержали в здании Верховной Рады. Перед заседанием суда она рассказала СМИ, что условия в украинском СИЗО хуже, чем в российском.

"Там не было ни одного угла, где бы меня не снимали. О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?" — сказала она. На вопрос журналистов о том, как она провела ночь в СИЗО, Савченко ответила, "так же, как в российском".