Нагоняй от ОНФ. Как алтайское село пытается спастись от безденежья

В ближайшие дни в алтайском селе Зудилово (что в Первомайском районе) начнут высаживать саженцы облепихи, жимолости и шиповника. Сад на площади 40 га — часть большого проекта, который развивает местная команда развития — так в президентском движении ОНФ называют сложившийся здесь союз предпринимателей и власти. У этого бизнес-проекта особый статус: все его проблемы ОНФ разруливает в ручном режиме. И кое-кто в результате получает нагоняй.

Altapress.ru выяснял, что это за проект, как и кто решает его проблемы и есть ли в этом толк.

Краткое содержание

Хотим развиваться

Евгений Ульрих и Алексей Литонгрилли когда-то жили в Барнауле. Теперь они зудиловцы. В село Зудилово, которое 120 лет назад было местом отдыха и рождения мудрых мыслей миллионеров Платоновых, они перевели весь свой разнообразный бизнес.

Осенью прошлого года их, самых, наверное, инициативных участников сельской жизни, пригласила к себе глава сельсовета — Мира Смолякова. Пригласила и сказала: есть всероссийский конкурс «Российского союза сельской молодежи» — «Инкубатор сельских инициатив». Попробуем поучаствовать?

Общими усилиями написали заявку. Прошли оба отборочных тура. Так Зудилово вошло в десятку пилотных сел, на которых ОНФ будет отрабатывать модель развития сельских территорий страны. Единственное из полутора тысяч сел Алтайского края.

«На конкурс подали 190 заявок из 60 регионов. Все кричали: мы хотим жить и развиваться вместе с селом, не хотим уезжать, помогите! Зудилово попало в 10 пилотных, потому что здесь собрана команда развития», — говорит Юлия Оглоблина, координатор проекта ОНФ «Село.Территория развития» и председатель «Российского союза сельской молодежи».

Глава Зудиловского сельсовета Мира Смолякова ( крайняя слева), глава Россельмолодежи Юлия Оглоблина и Евгений Ульрих ( крайний справа). ОНФ.

Пробивные ребята

Зудиловскую команду в Первомайском районе называют «пробивной». Хотя бы потому, что Зудилово уже трижды умудрилось получить гранты на освещение по программе поддержки местных инициатив (5% — доля жителей, в том числе бизнеса). И в итоге осветили все село.

«Они все там самодостаточные и грамотные», — отзывается об этих людях Юрий Логинов, районный депутат.

Но когда эти самодостаточные люди сели за парты в Москве по программе «Инкубатора», тьюторы и менторы со своими «замашками» школы Сколково постарались хорошенько встряхнуть им мозги.

Мира Смолякова , глава Зудиловского сельсовета. Altapress.ru

Толчок для идеи

Ульрих рассказывает: из них буквально вытянули все, что они знают о своей территории. Богатства, как оказалось, лежат под ногами: минеральная и неплохая обычная вода и почва, подходящая для садоводства. Плюс — отличная транспортная доступность села.

«Наш ментор сказала: забудьте все, о чем знали. Ваш мозг перезагрузится, и вы будете совершенно по-другому смотреть на свою деятельность и свою территорию», — вспоминает Мира Смолякова.

Так появилась идея развития проекта, которую, по словам Евгения Ульриха, у него и его бизнес-партнера Алексея Литонгрилли «давно зрела в голове». И которую горячо поддержали партнеры по команде, включая, естественно, энергичную главу сельсовета.

«Проект нас собрал и дал толчок, научил правильно мыслить. Идеи мы переложили на бумагу, а в июле защитили бизнес-план», — рассказал Ульрих.

Каманда развития села Зудилово и глава Россельмолодежи Юлия Оглоблина ( третья слева). ОНФ.

Зудиловский брэнд

Сад на 40 гектарах в Зудилове — это как раз часть бизнес-плана «Розлив воды и морсов из алтайских ягод», который защитили предприниматели. Первую партию воды здесь хотят выпустить в 2020 году, первый урожай ягод собрать в 2021-м.

Завод примет на работу 28 человек и, по их оценкам, будут генерировать налоги минимум в 29 млн рублей во все уровни бюджета. Какая-то часть (зудиловская команда рассчитывает, что большая) пойдет и в бюджет села — а он сегодня «весит» всего 5 млн .

Впрочем, для начала новым продуктам не хватало брэнда — ну, многие ли из вас слышали про Зудилово? Пораскинув мозгами, партнеры «родили» торговую марку IZZU (из Зудилово) и зарегистрировали ее в Роспатенте. Затем открыли юрлицо и получили участок под завод и сад. Правда, с землей получилось негладко.

Начинаем вспашку

Получив участок, бизнесмены реконструировали скважину. А уже постфактум выяснили: часть территории площадью 30 соток — земля гослесфонда, на которой нельзя хозяйствовать. Было ли это ошибкой кадастровых инженеров или нет, пока неизвестно.

Тогда предприниматели купили другой участок в Зудилово. Он зарос бурьяном, а местные садоводы по простоте душевной сваливали туда отходы.

«Жаль, конечно, затраченных на скважину денег, но ждать, пока выяснится вопрос с землей гослесфонда, мы не стали. С нового участка мы вывезли 200 „КамАЗов“ отходов, очистили и начинаем вспашку», — рассказал altapress.ru Ульрих.

Кредит. СС0

Странная причина

Участие в «Инкубаторе» обеспечило зудиловцам встряску мозгов. Но не обеспечило финансирование — такой задачи программа не ставит. Между тем, только проект завода с садом, по оценкам Ульриха, стоит 175 млн рублей.

И этот проект у предпринимателей не один: они уже купили старое здание фермы для мясного и молочного КРС, отремонтировали его, завезли телят и намерены строиться дальше. Общая стоимость всех проектов тянет на полмиллиарда, говорит Ульрих.

На саженцы, обустройство участков, здания и все прочее затрачено пока около 30 млн — своих, не заемных. На остальное нужен кредит. Но первая же попытка взять деньги в банке на завод провалилась. Россельхозбанк отказал, потому что предприниматели раньше не занимались этим видом бизнеса.

«Хотя опыт предпринимательский у них большой и успешный. Если исходить из логики Россельхозбанка, значит, не надо ничего нового запускать? Странная причина отказа», — прокомментировала Юлия Оглоблина.

На круглом столе в Зудилово , сентябрь 2019 года. ОНФ.

Близко к сердцу

Юлия Оглоблина приехала в Зудилово из Москвы разобрать по косточкам этот кейс. На круглый стол зазвали алтайских фронтовиков, зудиловскую команду и представителей алтайских ведомств и финансовых структур.

«Мы очень переживаем за пилотный проект и очень хотим, чтобы он получился», — объяснила она.

В ОНФ сейчас анализируют все кейсы и проблемы участников пилотных проектов, собирая замечания и предложения — хотят понять, что надо, чтобы села развивались. А затем представить итоги лидеру ОНФ Владимиру Путину на «Форуме действий».

Зудиловские проблемы Юлия Оглоблина приняла близко к сердцу. Ну как так? Бюджета села ни на что не хватает, а тут не идут навстречу команде, которая начала проект, способный генерировать налоги, — то участок выделят не тот, то кредит не дают.

«Предприниматели вкладываются и вкладываются в село. В Дом культуры вложились — сделали гримерку, в школу, в дороги, в освещение. Так вы сейчас помогите бизнесу — он потом будет помогать поступлениями в бюджет и все», — призвала она.

Юлия Оглоблина в Зудилово. Altapress.ru

Стыд и срам

А бюджета в 5 млн рублей и в самом деле не хватает. Перед круглым столом гостья посетила местную школу и, по ее словам, была «удручена и расстроена». Такого увидеть она никак не ожидала.

«Школа. Представляете, в коридоре сделали дополнительный класс. В коридоре! Родители скинулись, чтобы было куда посадить детей. Дом культуры: все скрипит, никакого ремонта. Газа нет. Вот в социальном учреждении нет газа и нет Интернета, XXI век. И это село, которое рядом с Барнаулом. Что у нас там дальше? Каменный век?» — недоумевала она.

Местный стадион, где школьники занимаются физкультурой, по ее словам, стадионом назвать нельзя.

Юлия Оглоблина. Altapress.ru

«Стадион — ну, это стыд и срам. Мне сначала плакать хотелось. На федеральном уровне много программ. Деньги есть. Коллеги (это про зудиловскую команду. — Прим. Altapress.ru) заявляются, а их в программы не включают и высылают отписки: включим через пять лет. Легче сказать: денег нет. Иначе ведь работать надо. Как вы думаете, надолго ли хватит мотивации даже у самых активных глав?» — возмущалась она.

Разобщенные полномочия

«Фронтовичка» за круглым столом задавала вопрос каждому участнику (от кого хоть что-нибудь зависит), почему не помогают проекту. Все терпеливо отвечали.

К примеру, Александр Евстигнеев, руководитель управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, удивился, что Ульрих не обратился к нему лично — они прекрасно знакомы и номер его мобильного телефона у предпринимателя есть. Евстигнеев много рассказывал, как хорошо развита в крае инфраструктура помощи бизнесу.

«Чтобы не звучало так, что давайте ОНФ нас маленько пожурит, мы тут собрались и всеми фибрами души помогли одному предпринимателю. Нет, эта инфраструктура для всех», — объяснил чиновник.

Евстигнеев сказал, что готов внимательно рассмотреть проект и сделать все, что входит в его полномочия (раз уж проекту уделяется такое внимание). Оглоблина временами комментировала его подробный отчет словами: «Вы не ответили на вопрос» или «Каждый в своем ведомстве отвечает за свои полномочия, а кто-нибудь сел за один стол»?

Санаторий «Сосновый бор» в Зудилово. Altapress.ru

Заинтересовали банкиров

Представитель минприроды, командированный в Зудилово, как оказалось, за леса не отвечает. Поэтому просить его растолковать суть истории с неудачно выделенным первым участком не стали.

Сотрудница Россельхозбанка не смогла объяснить отказ в кредите, пообещав сделать это на следующий день. А вот Сибсоцбанк проектом заинтересовался. Чуть позже Евгений Ульрих рассказал, что уже обсудил с банком вопрос и договорился о встрече. И, кроме того, провел беседы с «Алтайским гарантийным фондом».

Так что не исключено, что проблемы залогового обеспечения удастся решить. А там уж до кредита рукой подать.

В следующем году команды развития должны появиться в каждом сельском районе края и вообще — по всей стране. Такие вот планы о президентского движения. Хватит ли ресурсов у ОНФ разруливать их возможные проблемы в ручном режиме, как в Зудилово? Утверждать не беремся. Но про Зудилово и его команду развития мы еще наверняка услышим.

Бывшая дача Платоновых в санатории «Сосновый бор» в Зудилово. Олег Богданов.

10 фактов о Зудилово