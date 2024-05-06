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Политика

Наградили медалью на СВО осужденного за растление экс-режиссера «Ералаша»

Бывшего режиссера детского киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого наградили медалью на специальной военной операции (СВО).

Осенью 2023 года Белостоцкий, находясь в колонии, заключил контракт с Минобороны: ему оставалось отсидеть 2,5 года. В зоне боевых действий он начал служить медиком в штурмовом отряде. Режиссер допустил — представить к награде его могли за случай спасения командира во время одного из боев, пишет напоминает Lenta.ru.

Также его освободили от наказания, сообщил он Msk1.ru.
Экс-режиссера в 2022 году осудили за растление 13-летнего мальчика, сообщалось на официальном сайте Генпрокуратуры. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

Следователи доказали, что в ноябре 2018 года Белостоцкий совершил сексуальное насилие в отношении знакомого мальчика, который находился в беспомощном состоянии.

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