Наградили медалью на СВО осужденного за растление экс-режиссера «Ералаша»

Осенью 2023 года Белостоцкий, находясь в колонии, заключил контракт с Минобороны: ему оставалось отсидеть 2,5 года. В зоне боевых действий он начал служить медиком в штурмовом отряде. Режиссер допустил — представить к награде его могли за случай спасения командира во время одного из боев, пишет напоминает Lenta.ru.

Также его освободили от наказания, сообщил он Msk1.ru.

Экс-режиссера в 2022 году осудили за растление 13-летнего мальчика, сообщалось на официальном сайте Генпрокуратуры. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

Следователи доказали, что в ноябре 2018 года Белостоцкий совершил сексуальное насилие в отношении знакомого мальчика, который находился в беспомощном состоянии.

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