«Нам важно видеть и понимать людей»: Александр Карлин наградил тружеников Алтайского края

Александр Карлин вручил награды лучшим жителям Алтайского края от имени председателя Совфеда — это неотъемлемая часть его сенаторской работы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие сельского хозяйства края благодарность председателя Совета Федерации получил глава крестьянского хозяйства из села Дружба Алейского района Анатолий Андреев.

Фермер активно участвует в краевых программах по поддержке и развитию агропромышленного комплекса, внедряет ресурсосберегающие технологии выращивания сельхозкультур, успевает поддерживать социальные проекты и инициативы односельчан.

Благодарностью за большой вклад в развитие ветеранского движения и активную общественную деятельность сенатор наградил Лидию Подсошкину. Она отработала четыре десятка лет, большую половину из которых посвятила металлургической отрасли.

С 1999 года Лидия Подсошкина руководит советом ветеранов третьего микрорайона Заринска — лучшей ветеранской организацией города.

«Совет Федерации, где я в настоящее время представляю Алтайский край, неслучайно называется палатой регионов. Мы плотно работаем на местах, внимательно анализируем, как реализуются программные документы социально-экономического развития, как работают законы, которые принимает Федеральное Собрание. С другой стороны, нам важно видеть и понимать людей, которые своим трудом, своей преданностью делу решают важные государственные задачи», — прокомментировал Карлин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении троих сотрудников управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.