Путин наградил орденом и медалями сотрудников алтайского «антиковидного» ведомства

Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Среди награжденных — трое сотрудников управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, сообщили в правительстве региона.

Орденом Пирогова награждена Ольга Егорова — начальник отдела управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Награда дана за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Медали Луки Крымского удостоены Ольга Самойлова (главный специалист-эксперт теротдела управления по Алтайскому краю в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах) и Людмила Шарабанова (главный специалист-эксперт отдела управления).

Ранее altapress.ru сообщал, что губернатор края Виктор Томенко получил Орден Дружбы «За большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и добросовестную многолетнюю работу». Указ о награждении подписал Путин.

А вот министр здравоохранения края Дмитрий Попов не стал получать награду «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Эту медаль ему планировал вручить профсоюз работников здравоохранения.