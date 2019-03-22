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Политика

«Наш стимул»: Сергей Дугин оценил сильно возросшую гражданскую активность барнаульцев

Глава Барнаула Сергей Дугин несколько раз обратил внимание на возросшую гражданскую активность в ходе своего отчёта перед депутатами 22 марта. «Это наш стимул», — сказал мэр.

В парке "Изумрудный", 2019 год.
В парке "Изумрудный", 2019 год.
Facebook. Парк и планетарий.

По словам Дугина, в последнее время гражданская активность населения, «не побоюсь этого слова, растет в геометрической прогрессии». Мэр заявил, что этот потенциал нужно использовать.

Об активном гражданском участии Дугин упомянул, и когда говорил о том, что мэрия дорабатывает Генплан развития города — с учётом многочисленных поправок.

Барнаульскую мэрию пикетируют во время отчета Сергея Дугина
Жизнь

Завершая выступление, глава города вновь вернулся к теме активности населения. Он ее назвал «нашей поддержкой и стимулом».

Напомним, буквально накануне на круглом столе о зелёном каркасе Барнаула речь шла о том, что власти города оказались не готовы к желанию около 500 жителей помочь в решении судьбы парка «Изумрудный».

Да и возмущение барнаульцев проектом генплана в 2016 году привело только к тому, что его рассмотрение перенесли на годы, из-за чего в строительной отрасли возникли серьезные проблемы.

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