«Наш стимул»: Сергей Дугин оценил сильно возросшую гражданскую активность барнаульцев

Глава Барнаула Сергей Дугин несколько раз обратил внимание на возросшую гражданскую активность в ходе своего отчёта перед депутатами 22 марта. «Это наш стимул», — сказал мэр.

По словам Дугина, в последнее время гражданская активность населения, «не побоюсь этого слова, растет в геометрической прогрессии». Мэр заявил, что этот потенциал нужно использовать.

Об активном гражданском участии Дугин упомянул, и когда говорил о том, что мэрия дорабатывает Генплан развития города — с учётом многочисленных поправок.

Завершая выступление, глава города вновь вернулся к теме активности населения. Он ее назвал «нашей поддержкой и стимулом».

Напомним, буквально накануне на круглом столе о зелёном каркасе Барнаула речь шла о том, что власти города оказались не готовы к желанию около 500 жителей помочь в решении судьбы парка «Изумрудный».

Да и возмущение барнаульцев проектом генплана в 2016 году привело только к тому, что его рассмотрение перенесли на годы, из-за чего в строительной отрасли возникли серьезные проблемы.