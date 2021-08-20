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Политика

Навальный из колонии предложил свой план борьбы с коррупцией

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который в настоящее время находится в колонии, выступил автором публицистической заметки, где выдвинул предложения по борьбе с коррупцией, сообщает «Коммерсант».

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

В частности, Навальный предложил создать особую категорию «стран, поощряющих коррупцию», против другие государства должны вводить санкции.

«Запад должен выделить особую категорию „стран, поощряющих коррупцию“, что позволит принимать единые меры против групп стран, а не вводить санкции против отдельных государств», — уверен оппозиционер.

По мнению Навального, основной санкцией должна стать «принудительная прозрачность», подразумевающая публикацию всех договоров о контрактах между западными компаниями и их партнерами из представляющих коррупционные риски стран.

Также он подчеркнул, что борьба с коррупцией без борьбы с конкретными коррумпированными лицами является лицемерием и подрывает доверие избирателей.

Кроме того, Алексей Навальный выступил с предложением создать международный орган или комиссию, чтобы противостоять «экспорту политической коррупции».

Напомним, год назад, 20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что его отравили ядом из группы «Новичок».

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