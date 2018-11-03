Навальный выложил в сеть видео, на котором отбивают мясо, прикрытое его фотографией

Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в своем Instagram видео, на котором женщины отбивают молотком мясо. А колотят по фотографии самого Навального, прикрывающей кусок мякоти.

Сам политик-оппозиционер прокомментировал видео с юмором. Сказал, что новое видео «Отрядов Путина» «просто прекрасно. Даже есть захотелось. Попросил жену сделать стейк на ужин. Ставьте лайки, если любите отбивные».

«Отряды Путина» известны своими акциями в поддержку действующей власти и против работы штабов Алексея Навального, мессенджера Telegram и политики США, сообщает «Дождь». Напомним, раньше глава Росгвардии записал видеоролик, в котором пообещал сделать из Навального отбивную. Политик в это время отбывал административный арест.