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Политика
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Навальный выложил в сеть видео, на котором отбивают мясо, прикрытое его фотографией

Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в своем Instagram видео, на котором женщины отбивают молотком мясо. А колотят по фотографии самого Навального, прикрывающей кусок мякоти.

Видеоролик с отбиванием мяса.
Видеоролик с отбиванием мяса.
Скан с видео, Instagram.

Сам политик-оппозиционер прокомментировал видео с юмором. Сказал, что новое видео «Отрядов Путина» «просто прекрасно. Даже есть захотелось. Попросил жену сделать стейк на ужин. Ставьте лайки, если любите отбивные».

«Отряды Путина» известны своими акциями в поддержку действующей власти и против работы штабов Алексея Навального, мессенджера Telegram и политики США, сообщает «Дождь». Напомним, раньше глава Росгвардии записал видеоролик, в котором пообещал сделать из Навального отбивную. Политик в это время отбывал административный арест.

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