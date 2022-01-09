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Политика

Назарбаев сам решил покинуть главный пост в Совбезе Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Назарбаева.

Экс-президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Экс-президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
kremlin.ru

«В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно первого президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства», — отметил представитель политика.

По его словам, Назарбаев находится в столице и оказывает поддержку Токаеву.

«Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — сказал Укибай.

Протесты в Казахстане 5 января.
Протесты в Казахстане 5 января.
@kaspiysk365

Почему начались беспорядки

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин.

Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.

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