9 января -3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Власти Казахстана говорят о стабилизации и подавлении «боевиков»

В Алма-Ате продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления, несмотря на стабилизацию обстановки. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» рассказал заместитель главы городской администрации Ержан Бабакумаров, пишет РБК.

Казахстан, протесты, 5 января.
Казахстан, протесты, 5 января.
@kaspiysk_365

«Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», — сказал он.

Ранее, 8 января, «Sputnik-Казахстан» со ссылкой на очевидцев сообщали о бое, который вечером в субботу шел в районе населенного пункта Райымбек в пригороде Алма-Аты. Однако в МВД Казахстана эту информацию не подтвердили.

В пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций Алма-Аты сообщили, что сеть супермаркетов Magnum, часть точек которой закрылись в связи с начавшимися после протестов беспорядками, с 9 января начнет работу 40 магазинов.

До 10 января включительно супермаркеты в городе будут работать по сокращенному графику, с 9 до 18 часов, передает властей coronavirus2020.kz.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость