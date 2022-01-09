Власти Казахстана говорят о стабилизации и подавлении «боевиков»

В Алма-Ате продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления, несмотря на стабилизацию обстановки. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» рассказал заместитель главы городской администрации Ержан Бабакумаров, пишет РБК.

«Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», — сказал он.

Ранее, 8 января, «Sputnik-Казахстан» со ссылкой на очевидцев сообщали о бое, который вечером в субботу шел в районе населенного пункта Райымбек в пригороде Алма-Аты. Однако в МВД Казахстана эту информацию не подтвердили.



В пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций Алма-Аты сообщили, что сеть супермаркетов Magnum, часть точек которой закрылись в связи с начавшимися после протестов беспорядками, с 9 января начнет работу 40 магазинов.

До 10 января включительно супермаркеты в городе будут работать по сокращенному графику, с 9 до 18 часов, передает властей coronavirus2020.kz.



