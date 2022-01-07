7 января -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Российские и казахстанские военные взяли под контроль аэропорт в Алма-Аты

Российские миротворцы помогли казахстанским силовикам взять под полный контроль аэропорт Алма-Аты, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Протестующий Казахстан, 5 января.
Протестующий Казахстан, 5 января.
@kaspiysk_365

В республику Россия направила десантников. Для их перевозки задействовано более 70 самолетов Ил-76 и Ан-124.

Военные будут охранять административные здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

Сообщается, что Казахстану также окажут помощь Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.

Действиями миротворческих сил ОДКБ руководит командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Напомним, массовые акции протеста начались 2 января. В результате их погибли 18 республиканских силовиков.

Также сообщается, что в Казахстане ликвидированы 26 вооруженных протестующих, 18 ранены, задержаны 3 тыс. человек.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость