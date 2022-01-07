Российские и казахстанские военные взяли под контроль аэропорт в Алма-Аты

Российские миротворцы помогли казахстанским силовикам взять под полный контроль аэропорт Алма-Аты, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

В республику Россия направила десантников. Для их перевозки задействовано более 70 самолетов Ил-76 и Ан-124.

Военные будут охранять административные здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

Сообщается, что Казахстану также окажут помощь Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.

Действиями миротворческих сил ОДКБ руководит командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Напомним, массовые акции протеста начались 2 января. В результате их погибли 18 республиканских силовиков.

Также сообщается, что в Казахстане ликвидированы 26 вооруженных протестующих, 18 ранены, задержаны 3 тыс. человек.