Российские и казахстанские военные взяли под контроль аэропорт в Алма-Аты

В республику Россия направила десантников. Для их перевозки задействовано более 70 самолетов Ил-76 и Ан-124.
Военные будут охранять административные здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Сообщается, что Казахстану также окажут помощь Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.
Действиями миротворческих сил ОДКБ руководит командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
Напомним, массовые акции протеста начались 2 января. В результате их погибли 18 республиканских силовиков.
Также сообщается, что в Казахстане ликвидированы 26 вооруженных протестующих, 18 ранены, задержаны 3 тыс. человек.