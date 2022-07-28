28 июля
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Политика

Названа сумма, в которую алтайской казне обойдутся выборы в 2022 году

В краевой избирательной комиссии озвучили суммы, которые выделили на выборы в крупнейших городах Алтайского края. На Барнаул потратят больше, чем на все краевые города вместе взятые.

Барнаульская городская Дума.
Барнаульская городская Дума.
altapress.ru

Итоговые сметы в порядке убывания оказались такими:

  • Бийск — 13,3 млн рублей,
  • Рубцовск — 8 млн рублей,
  • Новоалтайск — 5,1 млн рублей,
  • Заринск — 1,89 млн рублей,
  • Яровое — 723,9 тысячи рублей.

В Барнауле на выборы потратят более 105 млн рублей.

Суммарно выборы в крупнейших городах Алтайского края обойдутся в 134, 8 млн рублей.

Средства пойдут на оплату труда работников комиссий, на изготовление печатной продукции и иные необходимые расходы.

Напомним, что барнаульские депутаты назначили дату выборов — 11 сентября.

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