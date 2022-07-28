Названа сумма, в которую алтайской казне обойдутся выборы в 2022 году

Итоговые сметы в порядке убывания оказались такими:
- Бийск — 13,3 млн рублей,
- Рубцовск — 8 млн рублей,
- Новоалтайск — 5,1 млн рублей,
- Заринск — 1,89 млн рублей,
- Яровое — 723,9 тысячи рублей.
В Барнауле на выборы потратят более 105 млн рублей.
Суммарно выборы в крупнейших городах Алтайского края обойдутся в 134, 8 млн рублей.
Средства пойдут на оплату труда работников комиссий, на изготовление печатной продукции и иные необходимые расходы.
Напомним, что барнаульские депутаты назначили дату выборов — 11 сентября.