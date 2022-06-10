10 июня
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Жизнь

Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил партийную тройку на выборы в городскую думу

Кандидатуры секретаря Барнаульского местного отделения «Единой России», главы города Вячеслава Франка, председателя Барнаульской гордумы Галины Буевич и генерального директора группы компаний «Союз» Владимира Отмашкина выбраны в качестве тройки кандидатов на выборы в городскую думу VIII созыва.

Заседание Президиума Регионального политического совета партии "Единая Россия"
Заседание Президиума Регионального политического совета партии "Единая Россия"
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Такое решение приняли члены Президиума Регионального политического совета партии путём тайного голосования.

Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко отметил, что Партия сформировала достойную команду кандидатов на выборы в Барнаульскую городскую Думу.

— Перед началом основной кампании мы провели предварительное голосование по самой открытой модели. Жители Барнаула определили тех кандидатов, которые пойдут вместе с партией на выборы. Это авторитетные, работоспособные, профессиональные кандидаты, они пришли с новыми идеями, планами и уже заручились поддержкой барнаульцев, благодаря партийной процедуре, — подчеркнул секретарь.

Александр Романенко.
Александр Романенко.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Он добавил, что за неполные полгода, что глава города Вячеслав Франк находится на посту секретаря Барнаульского отделения партии, партийная работа серьезно усилилась.

— Мы даём сигнал жителям города: партию ведут те люди, которые умеют брать на себя ответственность и работать на благо города. Вячеслав Франк сделал очень многое: по его инициативе прошёл масштабный отчёт первичных отделений партии и городских депутатов перед избирателями, во всех районах Барнаула открываются общественные центры партии. Он создал задел для большой командной работы на перспективу. Закономерно, что именно ему партия доверила такую ответственную задачу — возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Барнаульскую городскую Думу, — прокомментировал Александр Романенко.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

По словам лидера барнаульских единороссов Вячеслава Франка, партийная тройка, куда вошли действующий председатель Барнаульской гордумы, ректор Алтайского института культуры Галина Буевич и известный алтайский строитель Владимир Отмашкин, — олицетворяет команду единомышленников, готовых работать на благо города.

— Хотел бы поблагодарить всех членов Президиума регионального политического совета, губернатора региона Виктора Томенко и лидера партии в крае Александра Романенко за доверие и большую поддержку. Я сам просил Президиум поддержать мою кандидатуру: являясь секретарём Барнаульского местного отделения партии, я просто обязан нести ответственность перед единомышленниками. Тройку представляют настоящие профессионалы. Галина Буевич — это большой опыт в области управления городом и образования. Владимир Отмашкин — человек, стоявший у истоков создания партии, который ежедневно работает на благо города, региона и страны. Рад, что эти преданные Барнаулу люди ведут за собой команду единороссов. Наша цель — сохранить ту устойчивость и стабильность работы как по линии Барнаульской городской Думы, так и по линии администрации города, что позволит нам сохранить эффективное взаимодействие и с Алтайском краевом Заксобранием, и с Правительством региона. Мы намерены сохранить стабильность в городе и продолжать дальнейшее развитие Барнаула, — резюмировал Вячеслав Франк.

Партийная тройка: Вячеслав Франк, Галина Буевич и Владимир Отмашкин.
Партийная тройка: Вячеслав Франк, Галина Буевич и Владимир Отмашкин.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Добавим, вся партийная тройка — Вячеслав Франк, Галина Буевич и Владимир Отмашкин — действующие члены партии, которые участвуют в работе «Единой России» с начала 2000-х годов.

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