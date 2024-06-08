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Политика

Названа третья возможная экономическая столица. Мнения сибиряков

Депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что город, который мог бы стать третьей столицей России, давно уже определен.

Новосибирск.
Новосибирск.
СС0

По словам депутата, третьей столицей способен стать Новосибирск. Парламентарий отметил — не зря там еще в советское время создали филиал Академии наук.

Кроме того, в городе более миллиона жителей, и сейчас он сильно развивается, пишет Lenta.ru.

По мнению депутата, Новосибирск вполне себе может стать экономической столицей. Сделать экономическую столицу — это, значит, отправить туда Министерство промышленности и экономики, уверен парламентарий.

Ранее сообщалось, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.

Это — наихудший сценарий, при котором климат потеплеет на пять градусов, рассказал климатолог Алексей Кокорин. Для этого среднегодовая температура должна подняться на пять градусов, если сравнивать с концом прошлого века.

Летом в таком мегаполисе, по словам ученого, жить будет просто невозможно. Словно в каменном жарком каменном мешке. Не секрет, что многие москвичи уже сейчас на лето перебираются на дачи — если такие есть. Или снимают их в аренду.

Если климат изменится, то столицей России могут стать города-миллионники Новосибирск или Красноярск.

Между тем в 2022 году российский миллиардер Олег Дерипаска на фоне обострения отношений с Западом предложил сделать ставку на внешние отношения с Азией путем переноса столицы на восток страны - в Сибирь. Дерипаска подчеркнул — развитию экономических связей с Азией также препятствует отсутствие инфраструктуры в Сибири.

Он добавил, что в связи с новой ситуацией готов внести ряд предложений, но их имеет смысл обсуждать только после установления мира.

А в августе 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил перенести российскую столицу в Сибирь. Здесь следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек, заявил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу и раньше выступал с идеей перенести столицу в Сибирь. Так, в 2012 году он предлагал таким образом бороться с перетоком населения в столичный регион.

Тогда редакция altapress.ru подвела итоги опроса среди читателей относительно идеи о переносе столицы России в Сибирь.

Вот как распределились голоса наших читателей:

  • Это отличная идея! Пора федеральным чиновникам переехать в Сибирь и узнать каково это — жить здесь — 34,1%;
  • Совершенно глупая затея! Столица нашей Родины — Москва. Так тому и быть — 20%;
  • Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера — 19%;
  • Если и переносить столицу в Сибирь, то в Барнаул. Это даст импульс для развития всего региона — 16,1%;
  • Было бы круто, но это технологически невозможно в нынешних реалиях — 10,8%.

Единодушия по этому вопросу среди аудитории не было, но самый популярный ответ ясен - граждане хотят пригласить чиновников на ПМЖ в Сибирь.

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