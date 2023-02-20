Не подталкивать молодых артистов к патриотизму призвал Лев Лещенко

Народный артист России Лев Лещенко заявил, что не стоит подталкивать молодых артистов к написанию патриотических песен, сообщает « Пятый канал ».

По мнению известного российского исполнителя, артисты должны сами «созреть». И это — выбор каждого человека.

Певец уверен — человек должен сам прийти к патриотической позиции, указывает Газета.Ru. Также Лещенко считает, что у России пока нет единой идеологии, что «мы национальную идею все время ищем, но пока не пришли к ней».

Также продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что не стоит заставлять молодых исполнителей петь патриотические песни.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что был на вечеринке с Лещенко. А коллеги обвинили певца в распространении коронавируса.