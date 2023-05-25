Некоторые не поверили крику души мужа Собчак, написавшего про "особых русских" и их холопах. Мнения

Накануне режиссер муж Ксении Собчак - Константин Богомолов - опубликовал статью " Диетическое горе " с критикой «особых русских» – элиты, которая плачет по прошлой жизни до начала спецоперации.

Публицист Михаил Шахназаров объяснил, почему никогда не поверит мужу светской львицы Ксении Собчак, пишет rueconomics.ru.

В публикации скандальный режиссер рассказывает о «стране внутри страны», в которой живут «особые русские». По мнению Богомолова, после начала спецоперации на Украине эти люди занимаются стенаниями по прошлой жизни и требуют «вернуть вчера» вместо того, чтобы перестроиться и действовать в новых обстоятельствах.

Шахназаров признался — рассуждения режиссера не вызывают у него доверия. Публицист уверен — «переобувание» мужа Собчак может быть обусловлено настойчивой рекомендацией определенных людей.

И обратился к театральному творчеству Богомолова. По мнению публициста, тот, кто поставил "Кармен", бегающую по сцене с окровавленным тампоном вместо розы, может переобуться в любой момент. По мнению Шахназарова, режиссер ставит омерзительные по своей натуралистичности спектакли. И он никогда не станет обычным человеком, не из "элиты". И будет смотреть на соотечественников презрительно сверху вниз, через губу.

Учитывая, что жена Богомолова— Собчак открыто критикует СВО —, а после задержания ее коллег за попытку вымогательства выяснилось, что у нее есть израильский паспорт.

При этом блогер Манукян также не поверил спичу Богомолова об «элитах», пишет riafan.ru. Один из аргументов блогера - тот факт, что сама Собчак относится к так называемой элите. О которой сокрушается в своей публикации Богомолов. Манукян поинтересовался - неужели он что-то пропустил, и режисер уже развелся с теледивой.

И тоже прошелся по творчеству режиссера. По мнению блогера, качество творчества самого Богомолова как-то слабо сочетается с той ролью обличителя, которую он для себя, похоже, избрал. "Не верю", — подытожил блогер.

Политики и богема

Между тем в Госдуме назвали «прозрением» статью Богомолова о российской элите. Во всяком случае, так считает первый зампредседателя комитета по обороне Алексей Журавлев, пишет NEWS.ru.

Политик приветствует Богомолова и уверен, что до российской театральной богемы начинает доходить, что остаться в стороне от схватки на этот раз ни у кого не получится.

И пожелал сомневающейся элите «валить за границу и оттуда с завистью наблюдать» за победой.

А старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин уверен - взрослые люди не перевоспитываются, пишет РИА Новости. Потому непонятно, к кому обращен призыв режиссера , что надо "отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей".

И добавил - сам Богомолов наверняка понимает, что его призыву не последуют. Поэтому Зудин не понимает - зачем он его опубликовал.

Политолог Михаил Виноградов заявил, что проблема, описанная Богомоловым, "в высокой степени надумана". И что проблема, описанная Богомоловым, "в высокой степени надумана".

Причем давнишний оппонент - телеведущий Владимир Соловьев - уверен, что Собчак выдан «проездной» на любые выходки и преступления в России.

Вояж в Израиль

Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию. Она предъявила паспорт гражданки Израиля. По израильскому паспорту, чтобы въехать в Литву, визы не надо.

Правда, как сообщают СМИ, она сначала запутала оперативников и купила авиабилеты в Турцию и Эмираты. Ее ожидали во «Внуково-3». Но там она не появилась.

В загородном доме Собчак проходили обыски. Ранее Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала сообщения о задержании ее коммерческого директора.

Ксения Собчак. sobchakprotivvseh.ru

Связь иноагента и теледицы

Иноагент* на сегодня Илья Яшин и Ксения Собчак познакомились на "баррикадах" в 2011 году — на одном из митингов протестной волны, напоминает RT. Пара познакомилась во время антиправительственного митинга, после которого стали практически неразлучны. Так их отношения окрестили буквально с первого дня. Поговаривали даже о тайной свадьбе.

Отношения длились около года. Впоследствии они расстались.

Илья Яшин* признан иноагентом в РФ.