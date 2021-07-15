Немецкие власти ответили жителям сибирского села, обращавшимся к Меркель с просьбой отремонтировать дорогу

Жители омского села Верхний Карбуш получили ответ от властей Германии на свое обращение к канцлеру Ангеле Меркель, которую просили отремонтировать главную дорогу.

Депутат Троицкого сельского поселения, инициатор обращения Ирина Дроздова рассказала, что письмо пришло от представителя властей ФРГ Надин Вахтер, пишет «Сибирь.Реалии» (признано иноагентом).

Представитель немецких властей попросила с пониманием отнестись к тому, что Меркель «не может ответить лично в связи с большим количеством обращений».

В послании отмечается — власти Германии не могут вмешаться в деятельность местных органов власти других стран и сожалеют, что не могут помочь.

Жителям посоветовали обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры».

Ирина Дроздова сообщила, что осталась довольна ответом, так как это не «отписка в духе российских чиновников», пишет bfm.ru. По ее словам, после публикации видеобращения к Меркель, местные чиновники сразу же связались с инициаторами и пообещали в следующем году построить новую дорогу.

Жители села отправили обращение Меркель в начале июня. Они отмечали, что село было основано русскими немцами.

Между тем в Красноярском крае прокуратура организовала проверку после жалобы местной жительницы президенту России Владимиру Путину на затопленную дорогу. Жительница поселка Боровое пожаловалась на плохие дороги и показала полностью залитый водой проезд. По конкретной ситуации Путин обещал «переговорить с губернатором Уссом», чтобы поддержать ремонт из регионального или федерального бюджетов.