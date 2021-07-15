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Политика

Немецкие власти ответили жителям сибирского села, обращавшимся к Меркель с просьбой отремонтировать дорогу

Жители омского села Верхний Карбуш получили ответ от властей Германии на свое обращение к канцлеру Ангеле Меркель, которую просили отремонтировать главную дорогу.

Владимир Путин и Ангела Меркель.
Владимир Путин и Ангела Меркель.
kremlin.ru

Депутат Троицкого сельского поселения, инициатор обращения Ирина Дроздова рассказала, что письмо пришло от представителя властей ФРГ Надин Вахтер, пишет «Сибирь.Реалии» (признано иноагентом).

Представитель немецких властей попросила с пониманием отнестись к тому, что Меркель «не может ответить лично в связи с большим количеством обращений».

В послании отмечается — власти Германии не могут вмешаться в деятельность местных органов власти других стран и сожалеют, что не могут помочь.

Жителям посоветовали обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры».

Ирина Дроздова сообщила, что осталась довольна ответом, так как это не «отписка в духе российских чиновников», пишет bfm.ru. По ее словам, после публикации видеобращения к Меркель, местные чиновники сразу же связались с инициаторами и пообещали в следующем году построить новую дорогу.

Жители села отправили обращение Меркель в начале июня. Они отмечали, что село было основано русскими немцами.

Между тем в Красноярском крае прокуратура организовала проверку после жалобы местной жительницы президенту России Владимиру Путину на затопленную дорогу. Жительница поселка Боровое пожаловалась на плохие дороги и показала полностью залитый водой проезд. По конкретной ситуации Путин обещал «переговорить с губернатором Уссом», чтобы поддержать ремонт из регионального или федерального бюджетов.

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