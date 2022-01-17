Несколько тысяч человек встретили экс-президента Украины в аэропорту

В Печерском районном суде Киева 17 января запланировано заседание по делу о госизмене, по которому экс-президент проходит подозреваемым. У международного аэропорта Киева Порошенко встретили несколько тысяч сторонников, пишет «Коммерсантъ».

«Первое — я не сяду. Второе — я не позволю себя посадить… Третья позиция — я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твердо уверен, что защищаю Украину», — заявил Порошенко в интервью изданию «Левый берег» перед вылетом из Варшавы.

Он также сказал, что уже планирует свое время после суда.

В зоне паспортного контроля господину Порошенко вручили повестку, в которой он значился как подлежащий задержанию, затем забрали паспорт якобы для проверки, сообщает «УНИАН».

Позднее паспорт все-таки отдали, экс-президент вышел в зал прилетов, где его ожидали соратники и журналисты. Он заявил, что в аэропорту собралось 15 тыс. его сторонников. Он считает, что силовики отпустили его, испугавшись такого количества людей.

Петр Порошенко. president.gov.ua

Что произошло

Петр Порошенко проходит подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.

Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них было закрыто.

Его адвокат Илья Новиков утверждает, что существует ордер на арест экс-президента. Ранее суд арестовал все его имущество.

В марте 2020-го защита экс-президента Украины Петра Порошенко сообщила, что подзащитный не сможет явиться на допрос, поскольку покинул территорию страны. Предполагается, что экс-президент скрылся с использованием «паспорта прикрытия», который ему выдали еще в бытность главой государства.

Еще одним подозреваемым по делу о госизмене проходит глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Он находится под домашним арестом.