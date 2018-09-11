«Неуправляемая ситуация»: Кремль намерен добиться ухода главы Хакасии до второго тура выборов

В администрации президента (АП) России хотят, чтобы глава Хакасии Виктор Зимин написал заявление об уходе до второго тура голосования, пишут « Ведомости ». В республике сейчас «неуправляемая ситуация», считают источники издания.

«Там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: пусть там будет кто угодно, лишь бы не он», — приводит газета слова собеседника в АП.

В отношении Зимина в Кремле есть общее мнение о том, что одержать победу на выборах он не способен. На состоявшихся 9 сентября выборах глава Хакасии Зимин набрал 32,4% голосов против 44,8% кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

Поддержка и «есть сомнения»

Предполагается, что во втором туре выборов Кремль окажет поддержку врио главы Приморья Андрею Тарасенко, а в отношении кандидатов от власти Вячеслава Шпорта и Светланы Орловой в Хабаровском крае и Владимирской области, где также состоятся вторые туры, «есть сомнения».

Второй тур

Ранее ЦИК объявил о том, что второй тур губернаторских выборов пройдет в четырех из 22 регионов, где 9 сентября состоялись выборы губернаторов. В Хакасии, Приморье, Хабаровском крае и Владимирской области ни один из кандидатов в главы регионов не смог набрать необходимых 50% голосов, пишет znak.com.

Кандидаты от «Единой России» в некоторых субъектах РФ проиграли в первом туре своим соперникам.

Помимо этого, в трех регионах — Иркутской, Ульяновской областях и Хакасии — «Единая Россия» не смогла получить большинство в Заксобраниях.