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«Неуправляемая ситуация»: Кремль намерен добиться ухода главы Хакасии до второго тура выборов

В администрации президента (АП) России хотят, чтобы глава Хакасии Виктор Зимин написал заявление об уходе до второго тура голосования, пишут «Ведомости». В республике сейчас «неуправляемая ситуация», считают источники издания.

Глава Хакасии Виктор Зимин.
Глава Хакасии Виктор Зимин.
kremlin.ru

«Там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: пусть там будет кто угодно, лишь бы не он», — приводит газета слова собеседника в АП.

В отношении Зимина в Кремле есть общее мнение о том, что одержать победу на выборах он не способен. На состоявшихся 9 сентября выборах глава Хакасии Зимин набрал 32,4% голосов против 44,8% кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

Поддержка и «есть сомнения»

Предполагается, что во втором туре выборов Кремль окажет поддержку врио главы Приморья Андрею Тарасенко, а в отношении кандидатов от власти Вячеслава Шпорта и Светланы Орловой в Хабаровском крае и Владимирской области, где также состоятся вторые туры, «есть сомнения».

Второй тур

Ранее ЦИК объявил о том, что второй тур губернаторских выборов пройдет в четырех из 22 регионов, где 9 сентября состоялись выборы губернаторов. В Хакасии, Приморье, Хабаровском крае и Владимирской области ни один из кандидатов в главы регионов не смог набрать необходимых 50% голосов, пишет znak.com.

Кандидаты от «Единой России» в некоторых субъектах РФ проиграли в первом туре своим соперникам.

Помимо этого, в трех регионах — Иркутской, Ульяновской областях и Хакасии — «Единая Россия» не смогла получить большинство в Заксобраниях.

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