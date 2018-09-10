Хакасские единороссы проиграли выборы в Верховный Совет республики

КПРФ набирает большинство по спискам на выборах парламента Хакасии — коммунисты получают 31,1%, сообщается на сайте ГАС «Выборы».

За «Единую Россию» проголосовали 25,26%, за ЛДПР — 20,98%. Данные приведены на 03:00 (мск).

По одномандатным округам коммунисты предварительно получают девять мандатов, единороссы — 11. Два кресла у ЛДПР, по одному у «Патриотов России» и Партии пенсионеров. Еще один мандат у «ЕР» выиграл самовыдвиженец, пишет Тайга.инфо.

На губернаторских выборах в республике кандидат от «ЕР» на выборах главы Хакасии Виктор Зимин проиграл выборы коммунисту Валентину Коновалову, но тот набирает менее 50% голосов, и будет второй тур.

9 сентября в России проходил Единый день голосования. Выборы регионального и местного уровней, а также довыборы в Госдуму проводились в 80 субъектах федерации.