Никто, кроме нас. Как выборы в Госдуму на Алтае поставили в один ряд экс-командующего ВДВ и главу сельсовета

Парламентские партии определились со своими кандидатами на выборах Госдумы, которые состоятся в сентябре этого года. В Алтайском крае политическая кампания обещает быть небезынтересной — во всяком случае, на отдельных округах. О том, чего ждать от выборных баталий — в материале altapress.ru.

Бывший командующий ВДВ и депутаты разного сорта

Несмотря на то, что любые выборы, в первую очередь, интересны своей борьбой на одномандатных округах, думская кампания в Алтайском крае любопытна и своей списочной составляющей.

В этой части, конечно, в глаза бросается персона уроженца Барнаула, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова, который возглавил от «Единой России» региональную группу, объединяющую Алтайский край и Республику Алтай.

Владимир Шаманов. vk.com/club44601793

В состав тергруппы единороссов также вошли действующие депутаты Госдумы Наталья Кувшинова и Иван Белеков, депутаты АКЗС Артем Шамков, Александр Романенко, Татьяна Ильюченко.

Что касается региональных списков КПРФ, то коммунисты решили объединить выдвиженцев от Алтайского края, а также республик Алтай и Тува. Среди известных в нашем регионе персон здесь стоит отметить лидера крайкома КПРФ, депутата АКЗС Марию Прусакову, а также предводителя местного молодежного крыла «красных» Антона Арцибашева.

Лидером регионального списка эсеров заявлен действующий госдумец и глава краевого отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Александр Терентьев.

Что касается жириновцев, то у них территориальную группу, объединяющую Алтайский край и Республику Алтай, возглавила действующий депутат Госдумы Елена Строкова, которая, к слову, является политическим куратором двух Алтаев.

Елена Строкова , депутат Госдумы от ЛДПР. ldpr.ru

Самый женский округ в мире

Кандидаты по Рубцовскому одномандатному округу: «Единая Россия» — Сергей Струченко;

КПРФ — Мария Прусакова;

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Людмила Суслова;

ЛДПР — Ирина Шудра.

Что же касается раскладов по одномандатным округам, то и сами участники выборного процесса, и эксперты уверены — наиболее конкурентная борьба ожидается в Рубцовской зоне, где от парламентских партий за победу будут биться сразу три женщины и один мужчина.

Мария Прусакова. Анна Зайкова. Людмила Суслова. Анна Зайкова Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Ирина Шудра. Анна Зайкова Сергей Струченко. www. duma-barnaul.ru

Напомним, что пять лет назад победителем политической гонки здесь выступил представитель правящей партии Виктор Зобнев. Однако на сей раз по данному округу единороссы выставили фигуру вице-спикера Барнаульской гордумы Сергея Струченко.

Такой шаг со стороны «ЕР» породил слухи о том, что партия власти якобы решила «сдать» этот округ коммунистам, а именно Марии Прусаковой. Впрочем, едва ли этот тезис можно считать абсолютно верным.

Так, Сергей Струченко в беседе с altapress.ru заявил о готовности бороться за думский мандат до конца.

Сергей Струченко. Дмитрий Лямзин

Сергей Струченко,

вице-спикер Барнаульской городской думы:

Я участвовал в предварительном голосовании, подавал документы и по рубцовскому округу, и по тергруппе. По результатам предварительного голосования у меня второе место, в тергруппе — попал в десятку. Таким образом, я увидел реальную поддержку со стороны однопартийцев и после того, как съезд партии выдвинул меня по округу, я понял, какой большой кредит доверия получил. Поэтому я намерен оправдать эти ожидания.

По словам Сергея Струченко, он не является новичком в политике, да к тому же еще и имеет специальное политологическое образование. «Сегодня у меня одна цель — победить, а поэтому отступать и уступать я не готов», — резюмировал собеседник.

Лидер фракции эсеров в Алтайском краевом Заксобрании Александр Молотов также называет рубцовский одномандатный округ очень конкурентным.

Александр Молотов. Анна Зайкова

Александр Молотов,

лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Я скептически отношусь к заявлениям о единоличном лидерстве Прусаковой. На самом деле, на одном округе сосредоточились три женщины-политика с достаточно высоким рейтингом и авторитетом. Что касается Сергея Струченко, то у него также есть определенное преимущество в виде административного и партийного ресурса.

Сама Мария Прусакова, комментируя свое выдвижение по рубцовскому одномандатному округу, заявляет, что прогнозы — вещь неблагодарная.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Говорить о шансах и конкуренции не вижу смысла. Сентябрь покажет. Мы сделаем все, чтобы это было не просто участие, а борьба за победу. На сегодня КПРФ в крае имеет большой потенциал. Избиратели доверяют нашей партии и поддерживают ее.

Политолог Сергей Асеев, говоря о предстоящей борьбе с участием трех женщин и одного единоросса, отмечает, что по большому счету, Сергей Струченко является для здешних избирателей «чужаком».

По словам эксперта, на этом фоне, в первую очередь, возрастают шансы коммунистов, поскольку рубцовская зона на протяжении долгого времени была традиционной площадкой для попадания «красных» в Госдуму.

Сергей Асеев. Предоставлено altapress.ru.

Однако при этом собеседник делает оговорку: «С другой стороны, даже если „Единая Россия“ и ослабила на этом округе свои позиции, то другие партии увидели в этом карт-бланш для своей игры, выдвинув действительно сильных кандидатов».

Бессарабов & Co

Кандидаты по Барнаульскому одномандатному округу: «Единая Россия» — Даниил Бессарабов;

КПРФ — Андрей Кривов;

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Александр Молотов;

ЛДПР — Алексей Скосырский.

Расклады по Барнаульскому округу со стороны выглядят более понятными. Объективным лидером здесь видится действующий депутат Госдумы от правящей партии Даниил Бессарабов.

Даниил Бессарабов. Михаил Хаустов

Именно его называют в качестве основного оппонента представители парламентской оппозиции.

Так, выдвинутый по этому же округу эсер Александр Молотов прямо отмечает: «Главный конкурент для меня — это Даниил Бессарабов. Он известен своей активной работой на округе. Я также постоянно нахожусь на связи с избирателями, уже участвовал в выборах по этому округу. Остальные же, на мой взгляд, являются просто статистами, которых выдвинули для удержания рейтингов ЛДПР и КПРФ».

Выдвиженец «жириновцев» Алексей Скосырский, являющийся лидером фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме, в беседе с altapress.ru подчеркивает, что готов соперничать с кандидатом-единороссом.

Алексей Скосырский. Анна Зайкова , altapress.ru

Алексей Скосырский,

депутат Барнаулькой городской думы:

У нас всегда основной соперник — это партия власти. Мы идем на выборы с надеждой на хороший результат. И для этого есть все предпосылки — люди устали от одних и тех же лиц во власти и от одних и тех же обещаний, которые повторяются десятилетиями.

Относительно программы, с которой ЛДПР готова бороться за попадание в Госдуму, собеседник отмечает, что она будет пересекаться с тезисами, озвученными Владимиром Жириновским на недавнем съезде партии. «Если коротко — мы за бедных, мы за честных», — добавил Алексей Скосырский.

Два тяжеловеса из Госдумы

Кандидаты по Славгородскому одномандатному округу: «Единая Россия» — Иван Лоор;

КПРФ — Анна Левашова;

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Александр Терентьев;

ЛДПР — Максим Крайн.

Основная борьба на Славгородском округе, как представляется, разразится между двумя коллегами по Госдуме — бывшим спикером АКЗС Иваном Лоором и лидером алтайских эсеров Александром Терентьевым.

Иван Лоор. Олег Богданов

Александр Молотов,

лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Здесь есть два очевидных тяжеловеса. Вся борьба пойдет между Терентьевым и Лоором. Многое зависит от того, как будет технологически развернута избирательная кампания. Понятно, что единороссы будут нацелены на то, чтобы «засушить» явку и обеспечить голосование своего электората.

Высказываясь о развертывании политической кампании, политолог Сергей Асеев отметил, что на данный момент основные политические партии, выдвинув кандидатов, предъявили свой кадровый ресурс.

Далее, по мнению эксперта, перед партиями стоит вопрос, как поддержать свои кадры финансовым и организационным ресурсом.

От этого, уверен эксперт, и будет во многом зависеть исход кампании.

Александр Терентьев. Анна Зайкова

«Олигарх», комсомолец и глава сельсовета

Кандидаты по Бийскому одномандатному округу: «Единая Россия» — Александр Прокопьев;

КПРФ — Антон Арцибашев;

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Олег Боронин;

ЛДПР — Максим Железовский.

Любопытной, но при этом вполне прогнозируемой выглядит ситуация на Бийском одномандатном округе. Совершенно очевидным фаворитом предстоящего политического забега здесь является единоросс Александр Прокопьев.

Александр Прокопьев решил пострелять. www.instagram.com/asprokopyev

Коммунистов на округе представляет лидер алтайских комсомольцев Антон Арцибашев, справедливороссов — Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета Первомайского района, а ЛДПР — координатор Бийского городского отделения партии Максим Железовский.

Александр Молотов, комментируя диспозицию на бийском округе, отмечает, что представитель правящей партии имеет за собой огромный ресурс (мать Александра Прокопьева является владелицей компании «Эвалар». — Прим. ред.).

«От КПРФ и ЛДПР идут статисты, от правящей партии — олигарх-капиталист, а от „Справедливой России“ — социалист, ученый и глава сельсовета в одном лице. Может быть, исход кампании для кого-то и очевиден, но мы считаем, что выставили очень достойного соперника», — подчеркивает собеседник.

Олег Боронин. Анна Зайкова

Но, несмотря на разный политический вес и уровень доступа к ресурсам, перед всеми участниками на сегодняшний день стоит еще один вопрос, связанный с пандемией коронавируса.

Сергей Асеев,

политолог:

На выработку стратегии и тактики по ходу кампании повлияет то, как в итоге пройдет агитационный период. Либо это будет происходить в условиях ужесточения ковидных ограничений, либо по классической схеме с возможностью проведения массовых мероприятий и других агитационных действий, которые предусматривают широкий круг участников и широкий контакт с избирателями.

По мнению эксперта, выбор реализуемого сценария способен сказаться и на конечной явке, и на уровне поддержки того или иного кандидата.