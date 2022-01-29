Никто не желает побороться за кресло главы Новоалтайска

Пока еще ни одного заявления в комиссию не поступило. Председатель Новоалтайского городского собрания депутатов Вера Егорова надеется, что кандидаты появятся.
«Предварительно есть информация о том, что люди собирают документы, но документы должны быть тщательно подготовлены, возможно, этот момент играет роль. Все-таки срок не такой большой — десять дней, поэтому, я думаю, активность возрастет в последние дни приема», — прокомментировала она
.
Прием документов завершится 30 января. Выборы мэра должны состояться в марте.
14 января глава города Сергей Еремеев покинул пост по состоянию здоровья. Временно исполняет обязанности руководителя заместитель главы администрации Владимир Бодунов.