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Политика

Никто не желает побороться за кресло главы Новоалтайска

Конкурс по выбору главы Новоалтайска стартовал 21 января, но за неделю никто не изъявил желания в нем поучаствовать, сообщает ГТРК «Алтай».

Новоалтайск.
Новоалтайск.
novoaltaysk.online

Пока еще ни одного заявления в комиссию не поступило. Председатель Новоалтайского городского собрания депутатов Вера Егорова надеется, что кандидаты появятся.

«Предварительно есть информация о том, что люди собирают документы, но документы должны быть тщательно подготовлены, возможно, этот момент играет роль. Все-таки срок не такой большой — десять дней, поэтому, я думаю, активность возрастет в последние дни приема», — прокомментировала она

.

Прием документов завершится 30 января. Выборы мэра должны состояться в марте.

14 января глава города Сергей Еремеев покинул пост по состоянию здоровья. Временно исполняет обязанности руководителя заместитель главы администрации Владимир Бодунов.

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