Новая легитимность и транзит власти: почему Медведев и правительство ушли в отставку

Уход Дмитрия Медведева с должности премьер-министра, а также отставка федерального правительства сразу после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию можно рассматривать с точки зрения запуска в России процесса транзита власти и поиска элитами новой легитимности.

Такое мнение выразили эксперты в беседе с редакцией altapress.ru после заявления Медведева, в котором он подчеркнул: «Я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку».

Алтайский политолог Сергей Асеев, говоря об отставке федерального кабмина отметил: «В качестве некоего резюме выступления президента, можно описать его, как поиск новой легитимности. Дмитрий Медведев является знаковой фигурой, который, вероятно, все же останется в пуле людей, принимающих важные решения. Однако его фигура в глазах общества во многом ассоциировалась с низкой эффективностью».

Также эксперт добавил: «Такое развитие событий позволяет говорить о том, что озвученные Владимиром Путиным тезисы действительно будут исполняться и, судя по всему, будут жестко контролироваться».

Барнаульский политолог Константин Лукин, комментируя послание президента Федеральному посланию, поделился с altapress.ru своим мнением.

«Главный вывод, который можно сделать из выступления Путина, это то, что в стране дан старт транзиту власти. В общих чертах президент высказался о том, в каком положении находилась страна еще в 90-е годы, и к чему она пришла сейчас. Через это Путин вывел то, что в стране сложились условия для формирования социального договора», — отметил политолог.

Очевидно, уход федерального кабмина в отставку можно считать фактическим проявлением упомянутого экспертом транзита власти.