17 декабря
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Политика

Нового главу алтайского города выберут на сессии 22 декабря

Вопрос об избрании в Бийске градоначальника рассмотрят на сессии 22 декабря. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Дума Бийска.
Дума Бийска.
fkpboz.ru

Конкурсная комиссия представит претендентов, допущенных до финального этапа уже к 20 декабря.

Руководителя города на ближайшие пять лет большинством голосов примут депутаты. Как отмечается, в повестке главный вопрос сессии стоит последним — под номером 16.

На место главы наукограда претендует пять человек. Среди них и действующий глава города Александр Студеникин, а также замглавы Смоленского района Виктор Щигрев. Его называют главным претендентом на кресло мэра.

Ранее в Целинном районе прошли выборы главы.

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