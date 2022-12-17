Нового главу алтайского города выберут на сессии 22 декабря

Конкурсная комиссия представит претендентов, допущенных до финального этапа уже к 20 декабря.
Руководителя города на ближайшие пять лет большинством голосов примут депутаты. Как отмечается, в повестке главный вопрос сессии стоит последним — под номером 16.
На место главы наукограда претендует пять человек. Среди них и действующий глава города Александр Студеникин, а также замглавы Смоленского района Виктор Щигрев. Его называют главным претендентом на кресло мэра.
Ранее в Целинном районе прошли выборы главы.
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