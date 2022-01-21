Мэра Новоалтайска выберут в марте, если не произойдет никаких чрезвычайных ситуаций

Напомним, глава Новоалтайска Сергей Еремеев 14 января подал в отставку, 18 января местные депутаты приняли отставку и проводили уже бывшего мэра.

До назначения нового главы городом руководит Владимир Бодунов — заместитель главы администрации Новоалтайска.

Нового градоначальника будут выбирать по конкурсу, для этого уже создали комиссию и начали прием заявлений от претендентов.

«C 21 по 30 января будет проходить прием документов от кандидатов на должность главы города. В течение февраля конкурсная комиссия будет работать над проверкой сведений, которые будут поданы, и на своем заседании, которое мы планируем провести 1 марта, конкурсная комиссия отберет те кандидатуры, которые будут рекомендованы городскому собранию депутатов. Если никаких чрезвычайных ситуаций не произойдет, и все будет идти в соответствии с планом, то, конечно, мы думаем, что в марте новый глава приступит к своим обязанностям», — рассказала руководитель новоалтайского Собрания депутатов Вера Егорова.