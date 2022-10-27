О чем говорил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» к этому часу

На пленарной сессии Владимир Путин считает, что события в мире развиваются по негативному сценарию.
«Они переросли в системный кризис в разных сферах», — заявил президент РФ.
Он отметил, что западные страны в последнее время приняли ряд шагов «на обострение» ситуации.
Президент РФ также заявил, что Западу рано или поздно придется начать разговор об общем будущем в мировых делах. Иначе человечество только «накопит груз проблем».
«История расставит все на места и отменит не величайших гениев культуры, а тех, кто решил, что в праве их отменять, Чайковского будут помнить, а их — нет», — отметил Владимир Путин.
Также он сообщил, что большинство стран сейчас требуют демократии в международных делах, не принимая диктат отдельных государств.