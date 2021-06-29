О чем спрашивали жители Алтайского края президента Путина и помогла ли им прямая линия

С чего все началось
Первый прямой разговор народа с Владимиром Путиным состоялся 24 декабря 2001 года. Трансляцию вели Первый канал и телеканал «Россия» (тогда они назывались ОТР и РТР), а вопросы президенту задавали Екатерина Андреева и Сергей Брилев. Модерировал все телешоу Кирилл Клейменов.
В общей сложности программа продолжалась 2 часа 20 минут и была принята россиянами положительно. Новый формат, придуманный в администрации президента РФ, понравился жителям страны.
Что затем изменили
Постепенно такая «прямая линия» населению наскучила, и тогда политтехнологи и телевизионщики ввели новый элемент. В студию решили добавлять известных гостей, так называемых ЛОМов («лидеров общественного мнения»), которые тоже могли задавать вопросы президенту.
Сколько продолжался самый длительный эфир
Рекорд был установлен в 2013 году. За 4 часа и 47 минут Путин успел ответить примерно на 80 вопросов. Всего на прямую линию тогда поступило около 3 млн вопросов.
Смотрят ли прямую линию россияне
Конечно, смотрят. Но интерес к этой программе постепенно снижается. К примеру, в 2019 году прямой эфир посмотрели всего 5,336 млн человек, что стало худшим показателем за всю историю. Тогда как в 2001 году рейтинг программы составил 51% всей телеаудитории.
О чем обычно спрашивают жители Алтайского края
По данным регионального исполкома ОНФ, как правило главные вопросы от жителей нашего региона связаны с низкими зарплатами, индексацией пенсий, газификацией региона, ветхим и аварийным жильем, высокими тарифами на отопление, оптимизацией школ и больниц в малых населенных пунктах.
Алтайский край неизменно входит в число регионов-лидеров по количеству вопросов. Все они должны быть в дальнейшем оформлены как поручение к исполнению делопроизводства правительства Алтайского края. Контроль за исполнением поручений осуществляет ОНФ.
Что волновало жителей Алтайского края в 2020 году
Из-за коронавируса тематика немного изменилась. На первый план вышло противодействие инфекции, а также положенные людям в рамках господдержки социальные выплаты и пособия. Также выросло количество жалоб на работу местных чиновников. Третьей темой стала высокая стоимость товаров и услуг.
Помог ли Путин своими ответами?
Помог и не раз. В 2018 году жителям села Старая Суртайка в Алтайском крае удалось попасть в эфир и попросить помощи у главы государства. Местная школа была на грани закрытия, а в ней учились более трех десятков детей, работали 12 учителей.
7 июня жители села Старая Суртайка Красногорского района в прямом эфире обратились к президенту с вопросом о сохранении школы. Местные власти хотели ее закрыть.
Путин ответил, что школы, где мало учеников, требуют много затрат. «Но вы правы в том, что школа закрывается — село умирает. Мы должны сделать так, чтобы села в Сибири и на Дальнем Востоке не умирали», — заявил президент.
Только что прибывший в край на губернаторство Виктор Томенко вынужден был пообещать, что школу в Старой Суртайке не закроют.
Как задать вопрос президенту
Ранее сообщалось, что Алтайский край, Кубань, Дагестан, Москва и Липецк составили пятерку регионов, лидирующих по количеству обращений, поступающих на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.
Вопросы будут приниматься и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0−40−40 и по телефону 8−800−200−40−40.
Когда смотреть прямую линию «Москва — Путину»
Прямая линия с президентом России начнется 30 июня в 12:00 по московскому времени.
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