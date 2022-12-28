О деталях новогоднего обращения президента к нации рассказал представитель Кремля

По словам Пескова, все будет традиционно, без изменений.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что не будут заранее извещать общественность, когда будет записываться обращение к россиянам. Каждое поздравление несет отпечаток ушедшего года и содержит посылы к начавшемуся, сказал Песков.

Глава государства обратится к согражданам ровно в полночь и поздравит, указывает Газета.Ru.

В этом году не планируется никаких изменений в плане «интерьера» обращения Путина.

Год назад

31 декабря 2021-го в своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но учились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи «и смогли это сделать благодаря нашей солидарности».

Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».

Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок».

«Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», — также сказал Путин.

По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов.