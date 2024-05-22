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Политика

О готовности помочь Ирану в расследовании гибели Раиси заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь Ирану в расследовании гибели его иранского коллеги, сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, наши специалисты готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы, указывает Lenta.ru.

При этом названы версии гибели президента Ирана в авиакатастрофе.

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде в мавзолее имама Резы.

Между тем стало известно, что представлять Россию на церемонии прощания Раиси будет председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Что произошло

В авиакатастрофе погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Его вертолет совершил жесткую посадку и полностью сгорел.

19 мая президент Ирана находился в Азербайджане на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз-Галасы» вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

За день до этого, 18 мая, Метеорологическая организация Ирана выпустила для региона предупреждение о непогоде.

Позже стало известно, что только два из трех вертолетов президента Эбрахима Раиси добрались из Азербайджана в Иран. Они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабияна и министра дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша. На тот момент удалось связаться с одним из находившихся на борту президентского вертолета, совершившего жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Все пассажиры и экипаж вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли при крушении.

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