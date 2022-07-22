О лишении гражданства РФ биатлонистки из Мурманска подписал указ Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ родившейся в Мурманске биатлонистки Лидии Жураускайте.

«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В 2021 году глава Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас сообщал, что биатлонистке уже удалось получить гражданство прибалтийской страны. Спортсменка ждала лишь документ из России, который бы свидетельствовал о лишении ее местного гражданства, напоминает Газета.Ru.

Жараускайте заявляла, что ее главной целью является выступление на Олимпийских играх в Италии, которые пройдут в 2026 году.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов.