О намерении присоединиться к санкциям против России заявили власти Тайваня

Администрация Тайваня присоединится к международным экономическим санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине, сообщило 25 февраля внешнеполитическое ведомство острова, передает ТАСС.

«Правительство Тайваня объявляет о присоединении к международным экономическим санкциям против России», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В чем будет заключаться суть санкций и чем именно они грозят, не уточняется.

Однако, как отмечают аналитики, Тайвань является одним из крупнейших в мире экспортеров микросхем и ограничения могут коснуться этой сферы.

Между тем РФ не является крупным рынком сбыта тайваньских товаров. По данным статистики, доля России и Украины в тайваньском экспорте не превышает 1%.

Накануне Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе после просьбе о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина, в свою очередь, ввела в стране военное положение.

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов.

Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.