О непризнании Турцией вхождения Крыма в состав России заявил Эрдоган на Генассамблее ООН

Эрдоган назвал воссоединение Крыма с Россией «аннексией», отметив, что Турция придает «значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины».
Ранее МИД Турции заявлял, что не признает результаты выборов в Госдуму, которые прошли в Крыму.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что «со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел», пишет bfm.ru.
Турция и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган, отказываясь признавать Крым российским, не руководствуются реальным положением вещей — такое мнение высказал в 2019 году сенатор Совета Федерации от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее Эрдогана призвал Путина оставить Анкару «один на один» с сирийскими властями.
Референдум
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Тогда многие жители полуострова высказались за воссоединение с Россией.