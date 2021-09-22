О непризнании Турцией вхождения Крыма в состав России заявил Эрдоган на Генассамблее ООН

Турция не признает вхождение Крыма в состав России, заявил с трибуны Генассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет « Интерфакс ».

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган назвал воссоединение Крыма с Россией «аннексией», отметив, что Турция придает «значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины».

Ранее МИД Турции заявлял, что не признает результаты выборов в Госдуму, которые прошли в Крыму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что «со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел», пишет bfm.ru.

Турция и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган, отказываясь признавать Крым российским, не руководствуются реальным положением вещей — такое мнение высказал в 2019 году сенатор Совета Федерации от крымского региона Сергей Цеков.

Ранее Эрдогана призвал Путина оставить Анкару «один на один» с сирийскими властями.

Референдум

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Тогда многие жители полуострова высказались за воссоединение с Россией.