О невозможности изолировать Россию заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул — Россия продолжит доносить свою точку зрения.

Ранее представитель Кремля заявил, что Запад готов на все, чтобы не дать России жить так, как ей хочется, пишет Lenta.ru. Песков предположил, что сам факт существования такой страны как Россия «раздражает» Запад.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что Россия может загнать под лед «русофобов и имбецилов», но не закроется от мира «в отместку идиотам». Медведев отметил, что у России насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки, где миллиарды адекватно настроенных людей «ценят, любят и ждут» россиян.

Между тем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил решительную солидарность с действиями России. Кроме того, в Пхеньяне выразили уверенность, что дружественные отношения России и КНДР будут развиваться и дальше в позитивном ключе в соответствии с требованиями времени, дополняет ТАСС.