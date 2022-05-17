17 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

О невозможности изолировать Россию заявил Песков

Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул — Россия продолжит доносить свою точку зрения.

Ранее представитель Кремля заявил, что Запад готов на все, чтобы не дать России жить так, как ей хочется, пишет Lenta.ru. Песков предположил, что сам факт существования такой страны как Россия «раздражает» Запад.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что Россия может загнать под лед «русофобов и имбецилов», но не закроется от мира «в отместку идиотам». Медведев отметил, что у России насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки, где миллиарды адекватно настроенных людей «ценят, любят и ждут» россиян.

Между тем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил решительную солидарность с действиями России. Кроме того, в Пхеньяне выразили уверенность, что дружественные отношения России и КНДР будут развиваться и дальше в позитивном ключе в соответствии с требованиями времени, дополняет ТАСС.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
kremlin.ru
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость