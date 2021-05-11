О сценарии возможной биологической атаки на Россию рассказали в Совбезе

По его словам, смертельные микробы из лабораторий США и НАТО, которые расположены у границ России, могут «якобы по ошибке» попасть в природу и привести к массовому поражению людей не только на российской территории, но и в сопредельных странах.

Ранее Аверьянов заподозрил США в вовлечении других стран в создание биооружия. По его словам, в последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира, пишет Lenta.ru. Он отметил, что для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения.

Также секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что Россия подозревает США в разработке биологического оружия. Он обратил внимание, что «в мире как на дрожжах растут новые биолаборатории, подконтрольные США», причем в основном у границ России и Китая.