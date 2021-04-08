У российских границ американцы разрабатывают биологическое оружие, заявил секретарь Совбеза

Он обратил внимание, что «в мире как на дрожжах растут новые биолаборатории, подконтрольные США», причем в основном у границ России и Китая.
И у России «есть веские основания предполагать», что в этих лабораториях американцы разрабатывают биологическое оружие, сказал Патрушев, пишет bfm.ru.
«Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов», — сказал секретарь Совбеза.
Ранее глава российской разведки поделился соображениями о происхождении коронавируса. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил — спецслужба предоставляет правительству информацию, нужную для борьбы с коронавирусом.
А президент Бразилии допустил, что COVID-19 может быть биологическим оружием. Жаир Болсонару допускает вероятность того, что пандемия коронавируса могла стать результатом утечки искусственного вируса из военной лаборатории.