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Политика

У российских границ американцы разрабатывают биологическое оружие, заявил секретарь Совбеза

Россия подозревает США в разработке биологического оружия, заявил «Коммерсанту» секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Войска радиологической, химической и биологической защиты.
Войска радиологической, химической и биологической защиты.
mil.ru

Он обратил внимание, что «в мире как на дрожжах растут новые биолаборатории, подконтрольные США», причем в основном у границ России и Китая.

И у России «есть веские основания предполагать», что в этих лабораториях американцы разрабатывают биологическое оружие, сказал Патрушев, пишет bfm.ru.

«Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов», — сказал секретарь Совбеза.

Ранее глава российской разведки поделился соображениями о происхождении коронавируса. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил — спецслужба предоставляет правительству информацию, нужную для борьбы с коронавирусом.

А президент Бразилии допустил, что COVID-19 может быть биологическим оружием. Жаир Болсонару допускает вероятность того, что пандемия коронавируса могла стать результатом утечки искусственного вируса из военной лаборатории.

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