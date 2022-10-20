О светлом будущем России рассказал Песков

Мир не ограничивается коллективным Западом и вакуума в экономическом сотрудничестве Москвы с другими странами не образуется, считает представитель Кремля, пишет Lenta.ru.
Правда, Песков отметил, что сейчас — тяжелое время.
Ранее о провале «экономического блицкрига» Запада заявил президент РФ Владимир Путин.
«Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах», — указал президент.