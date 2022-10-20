О светлом будущем России рассказал Песков

Россия развивается и будет развиваться впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Мир не ограничивается коллективным Западом и вакуума в экономическом сотрудничестве Москвы с другими странами не образуется, считает представитель Кремля, пишет Lenta.ru.

Правда, Песков отметил, что сейчас — тяжелое время.

Ранее о провале «экономического блицкрига» Запада заявил президент РФ Владимир Путин.