О зыбкой грани критики спецоперации на Украине порассуждал пресс-секретарь президента

Однако грань в этом вопросе — очень зыбкая, предупредил корреспондентов представитель Кремля.
«Но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным», — сказал Песков.
Так он ответил на просьбу представителей СМИ прокомментировать критические посты в телеграм-каналах в связи с последними событиями в ходе спецоперации на Украине.
По мнению пресс-секретаря Путина, «общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально».
Поддержка россиян и выборы
Песков особо подчеркнул — «россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос».
«Это подтверждают статические данные», — уверен Песков.
Также представитель Кремля прокомментировал заявление парламентария Шеремета о мобилизации в РФ.