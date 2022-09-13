О зыбкой грани критики спецоперации на Украине порассуждал пресс-секретарь президента

Критические высказывания по поводу специальной военной операции РФ на Украине допустимы в рамках действующего законодательства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Однако грань в этом вопросе — очень зыбкая, предупредил корреспондентов представитель Кремля.

«Но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным», — сказал Песков.

Так он ответил на просьбу представителей СМИ прокомментировать критические посты в телеграм-каналах в связи с последними событиями в ходе спецоперации на Украине.

По мнению пресс-секретаря Путина, «общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально».

Поддержка россиян и выборы

Песков особо подчеркнул — «россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос».

«Это подтверждают статические данные», — уверен Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал заявление парламентария Шеремета о мобилизации в РФ.