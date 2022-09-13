13 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

О зыбкой грани критики спецоперации на Украине порассуждал пресс-секретарь президента

Критические высказывания по поводу специальной военной операции РФ на Украине допустимы в рамках действующего законодательства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Однако грань в этом вопросе — очень зыбкая, предупредил корреспондентов представитель Кремля.

«Но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным», — сказал Песков.

Так он ответил на просьбу представителей СМИ прокомментировать критические посты в телеграм-каналах в связи с последними событиями в ходе спецоперации на Украине.

По мнению пресс-секретаря Путина, «общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально».

Поддержка россиян и выборы

Песков особо подчеркнул — «россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос».

«Это подтверждают статические данные», — уверен Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал заявление парламентария Шеремета о мобилизации в РФ.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость