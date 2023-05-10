10 мая
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Политика

Обед в Кремле после Парада Победы обернулся неожиданным поворотом

Накануне после торжественной части, посвященной Дню Победы в Москве, прибывшие на праздник главы стран СНГ отправились в Кремль для совместного рабочего обеда, пишет omsnews.ru.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Однако участие в нем приняли только шесть лидеров из восьми.

Первым от обеда отказался глава Белоруссии Александр Лукашенко. Скорее всего, из-за проблем со здоровьем. Дело в том, что ранее "батька" провел несколько дней под капельницей. В аэропорт Лукашенко уехал в сопровождении скорой помощи.

Президент Киргизии Садыр Жапаров тоже не пошел на совместный обед с другими лидерами. Но тут дело тонкое, восточное. Просто он не захотел сидеть за одним столом с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Источники утверждают — ранее Жапарову сообщили об отказе Рахмона приезжать в Москву, поэтому он и дал согласие на свой визит 9 мая. Но в последний момент ситуация изменилась.

Дипломатические отношения

Во время трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным в октябре президенты Киргизии и Таджикистана даже не стали пожимать друг другу руки. Позже Жапаров отказался от участия в совместных военных учениях стран ОДКБ, напоминает utro.ru.

Краб

Ранее на государственном обеде в Кремле гостей потчевали камчатским крабом с трюфельным маслом.

Приглашенным можно было откушать борщ с томленой уткой, цитрусовый щербет и малиновый мусс. На обеденном столе также нашли место мурманский палтус на овощном жюльене, стейк из мраморной говядины с копченым пюре.

Подавали вино «Усадьба Дивноморское». <Винодельня "Усадьба Дивноморское" - уникальный терруар в самой южной части Краснодарского края (Геленджик).>

Ранее повар Путина рассказал, какое «первое» предпочитает президент РФ.

Выяснилось, что это борщ.

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