Объединение суверенных государств по образу СССР предложил создать депутат Госдумы

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР, чтобы противостоять агрессии и экспансии со стороны Запада, сообщает РИА Новости .

Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении «поработить и колонизировать весь мир», уверен народный избранник.

«Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии», — отметил депутат.

Прообразом новой конфедерации может стать СССР, а создание подобного союза независимых государств позволило бы странам укрепить свой суверенитет, считает он, пишет Газета.Ru.

По его мнению, новый блок по своим границам может превзойти границы Советского Союза.

При этом он подчеркнул, что у России есть все возможности и потенциал, чтобы обеспечить новому союзу безопасность.

Он добавил — в таком союзе каждая из стран обладала бы равноправными правами и уважала суверенитет и культуру друг друга.

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