Чудный фоторепортаж из СССР: как барнаульцы праздновали День труда в 1970-х

Иногда даже в сломанной мебели можно найти сокровище. Вот и наша корреспондент «нарыла» под диваном старую черно-белую пленку: на ней — загадочные фото Затонского кладбища, виды Оби и… Репортаж с первомайской демонстрации 1970-х. Угадаете, на какой улице она проходила?

Автор этих «ламповых» фотографий — барнаулец Василий Богомолов. В советские годы он работал зубным техником. Но и без творчества жить не мог, признается его внучка (фешн-обозреватель altapress.ru. — Прим. ред.).

Анастасия Бичакова,

корреспондент и фешн-обозреватель altapress.ru: