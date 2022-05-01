Чудный фоторепортаж из СССР: как барнаульцы праздновали День труда в 1970-х

Автор этих «ламповых» фотографий — барнаулец Василий Богомолов. В советские годы он работал зубным техником. Но и без творчества жить не мог, признается его внучка (фешн-обозреватель altapress.ru. — Прим. ред.).
Анастасия Бичакова,
корреспондент и фешн-обозреватель altapress.ru:
Талант у дедушки явно был.
Меня поразило, сколько на «фотках» разных и интересных людей: в прелестных пальто и шляпках; со строгим каре или воздушными локонами; с цветами и флагами. И, главное, все таки-и-ие счастливые. Глаза, как говорится, блестят.