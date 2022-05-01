1 мая
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Жизнь

Чудный фоторепортаж из СССР: как барнаульцы праздновали День труда в 1970-х

Иногда даже в сломанной мебели можно найти сокровище. Вот и наша корреспондент «нарыла» под диваном старую черно-белую пленку: на ней — загадочные фото Затонского кладбища, виды Оби и… Репортаж с первомайской демонстрации 1970-х. Угадаете, на какой улице она проходила?

Первомайская демонстрация в Барнауле, 1970-е.
Первомайская демонстрация в Барнауле, 1970-е.
Василий Богомолов (из семейного архива Анастасии Бичаковой).

Автор этих «ламповых» фотографий — барнаулец Василий Богомолов. В советские годы он работал зубным техником. Но и без творчества жить не мог, признается его внучка (фешн-обозреватель altapress.ru. — Прим. ред.).

Анастасия Бичакова,
корреспондент и фешн-обозреватель altapress.ru:

Талант у дедушки явно был.

Меня поразило, сколько на «фотках» разных и интересных людей: в прелестных пальто и шляпках; со строгим каре или воздушными локонами; с цветами и флагами. И, главное, все таки-и-ие счастливые. Глаза, как говорится, блестят.

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