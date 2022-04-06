6 апреля
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Жизнь

Мизюлинская Атлантида: в Барнауле едва не ушла под воду целая роща. Грязь, лужи, два насоса — фоторепортаж altapress.ru

В Барнауле продолжают откачивать воду с территории Мизюлинской рощи, которую накануне затопило талыми водами. Фотокор и корреспондент altapress.ru прогулялись по «зеленой зоне» и узнали, какая там обстановка.

В Барнауле затопило Мизюлинскую рощу.
В Барнауле затопило Мизюлинскую рощу.
altapress.ru. Анна Зайкова.

Напомним, во вторник вечером, 5 апреля, мэрия Барнаула сообщила о затоплении Мизюлинской рощи, которую благоустроили к осени 2021 года.

Власти города пояснили, что подтопление произошло из-за неожиданного резкого потепления. Однако «специалисты оперативно приняли меры по предотвращению сложившейся ситуации». Со вчерашнего дня ведутся работы по откачке талых вод.

«Работают насосы. В центре рощи залило овраг. Сейчас большую часть воды уже откачали. Работают сотрудники из муниципальной организации „Благоустройство и озеленение“. Представители компании заверили, что держат ситуацию под контролем», — рассказала наш корреспондент.

«Из-за резкого таяния снега была угроза подтопления низменных частей, поэтому воду откачивают в другое место», — пояснили в организации.

Он подчеркнул со ссылкой на администрацию города, что в связи с произошедшим в Мизюлинской роще планируют переделать систему водоотведения.

Стоит отметить, что несмотря на грязь и лужи в роще на детских площадках играют дети, по дорожкам спокойно гуляют мамы с колясками, старики и голуби.

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