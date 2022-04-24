Ночное богослужение провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

«Событие Воскресения Христова не только дарует всем верующим в Него радость и мир, но и открывает подлинное значение всей человеческой истории. Воскресение Христово — это подлинная победа, это главное событие нашей истории. Только в результате этой победы Христа для каждого человека открывается возможность через подвиг веры достичь такого состояния, о котором говорит святой апостол Павел: „И уже не я живу, но живет во мне Христос“. Пусть и наши сердца горят духовной радостью в этот великий день. Потому что Воскресение Христово касается каждого из нас. Дорогие братья и сестры! Поделимся и мы этой пасхальной радостью с нашими близкими так же, как несли эту радостную весть в мир святые апостолы», — подчеркнул митрополит.