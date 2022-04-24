24 апреля
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Жизнь

Воскресение Христово. Как прошло Пасхальное богослужение в Барнауле — фоторепортаж altapress.ru

В Барнауле ночью 24 апреля в Александро-Невском соборе прошло Пасхальное богослужение — об этом в фоторепортаже altapress.ru.

Пасхальное богослужение в Александро-Невском соборе в Барнауле. 24 апреля 2022 года.
Пасхальное богослужение в Александро-Невском соборе в Барнауле. 24 апреля 2022 года.
altapress.ru. Фото: Анна Зайкова.

Ночное богослужение провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

«Событие Воскресения Христова не только дарует всем верующим в Него радость и мир, но и открывает подлинное значение всей человеческой истории. Воскресение Христово — это подлинная победа, это главное событие нашей истории. Только в результате этой победы Христа для каждого человека открывается возможность через подвиг веры достичь такого состояния, о котором говорит святой апостол Павел: „И уже не я живу, но живет во мне Христос“. Пусть и наши сердца горят духовной радостью в этот великий день. Потому что Воскресение Христово касается каждого из нас. Дорогие братья и сестры! Поделимся и мы этой пасхальной радостью с нашими близкими так же, как несли эту радостную весть в мир святые апостолы», — подчеркнул митрополит.

Мероприятие посетили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, руководитель администрации губернатора и правительства края Виталий Снесарь, глава Барнаула Вячеслав Франк и другие работники правительства региона и администрации города.

После богослужения Томенко на своей странице во «ВКонтакте» поздравил православных христиан и всех жителей Алтайского края со Светлым Христовым Воскресением.

«Во всех храмах проходят пасхальные службы, верующие освящают пасхальную пищу, поздравляют друг друга и получают благословение служителей Православной Церкви. Христос Воскресе! — мы повторяем эти слова с надеждой, что на земле не останется злобы и ненависти. Верим в добро и спасение человека! Любовь, милосердие и забота друг о друге помогут нам преодолеть все трудности», — отметил губернатор.

Ранее altapress.ru в фоторепортаже рассказал, как барнаульцы готовятся встретить Светлую Пасху.

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