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Народный ансамбль и церковный хор выступят на Пасху в Барнауле

24 апреля в праздничный день в ДК Барнаула выступит народный ансамбль танца «Калинка».

Ансамбль "Калинка"
Ансамбль "Калинка"
Представлено altapress.ru

В концерте также примут участие церковный хор Покровского Кафедральный Собора, солисты государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай» им А. Ф. Березикова и другие артисты.

Народный ансамбль танца «Калинка» — лауреат многих всероссийских и международных конкурсов, серебряный призер Международных Дельфийских игр Артисты ансамбля выступали во многих странах мира — Испании, Китае, Франции и других.

Начало концерта в 11:00. Цена билета 100−200 рублей.

Ранее в Барнауле открылась выставка пасхальных дореволюционных открыток.

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