Баллоны с воздухом из СССР выставил на продажу предприимчивый россиянин

В сети появилось необычное объявление москвича, продающего воздух из СССР за полмиллиона рублей. Публикация появилась на одном из популярных онлайн-классифайдов .

Баллоны с советским воздухом россиянин выставил на продажу за 499 тыс. рублей. В объявлении он назвал это идеальным подарком на день рождения и удачным предметом для «экспериментов, ностальгии и магии».

Мужчина отметил, что продает уникальную возможность вдохнуть воздух ушедшей эпохи, пишет «Мослента».

«Акваланг заправлен воздухом года рождения Сергея Шнурова, принятия новой конституции Экваториальной Гвинеи, а также принятия указа об уголовной ответственности за угон воздушного судна в СССР. Воздух кристально чист, катастрофы в Чернобыле еще не было, как и прочих неприятных вещей, которые сейчас бушуют», — говорится в описании лота.

Мужчина добавил, что новость о баллонах была опубликована в одном из столичных СМИ, и к советскому воздуху в подарок прилагается газета с публикацией.

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