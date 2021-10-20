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Жизнь

До 2025 года в России отложат компенсацию выплат по вкладам СССР

До 1 января 2025 года в России приостановят выплату вкладов в Сбербанк, сделанных до 20 июня 1991 года. Соответствующий законопроект одобрил Комитет Госдумы по финансовому рынку, пишет ТАСС.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Приостановку компенсаций продлевают с 2003 года — из-за того, что правительство не разработало порядок применения долгового рубля и перевода вкладов в целевые долговые обязательства.

Отмечается, что в 1996 году был принят закон, по которому государство гарантирует восстановить и сохранить сбережения, помещенные во вклады Сбербанка до 20 июня 1991-го, вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР И РСФСР — сделанные до 1 января 1992 года.

Законопроект о переносе «восстановительных» сроков Госдума рассмотрит на пленарном заседании 26 октября.

Уточняется, что бюджет страны по долговым обязательствам к 2024 году составит 53,9 трлн рублей.

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