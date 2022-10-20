Объявила об отставке премьер-министр Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке в ходе выступления перед журналистами на Даунинг-стрит, сообщает Sky News .

Но она останется в должности до тех пор, пока не будет избран новый глава правительства. Выбор нового лидера Консервативной партии состоятся на следующей неделе, пишет Газета.Ru.

Цифра

Лиз Трасс пробыла на посту 45 дней.

Извинение

Два дня назад Трасс отказалась подавать в отставку и заявила, что не покинет пост, как этого хочет Консервативная партия.

Также она извинилась перед подданными Великобритании за ошибки, которые допустила при представлении экономической программы правительства. Ранее это спровоцировало хаос на финансовых рынках.

Почему недовольны политикой Трасс

Лиз Трасс сама Консерватор. Однако ее коллеги не поддерживают такое рвение.

Премьер-министр провела самое резкое снижение налогов в стране с 1972 года. Она предполагала, что это поможет британцам.

Политик отказалась от запланированного ранее повышения налога на прибыль компаний с 19% до 25%. Также Трасс отменила увеличение ставки страховых взносов на 1,25 процентных пункта.

Но сильнее всего поданные отреагировали на новость о том, что богатые теперь не будут платить 45% НДФЛ с доходов выше 150 тыс. фунтов в год.

В итоге это не только не помогло стране, но и обвалило ее финансовый рынок.

Между тем Медведев назвал Лиз Трасс фриком.