«Обнуление» своих президентских сроков утвердил Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который «обнуляет» его сроки на посту главы государства и разрешает (в случае переизбрания) оставаться у власти до 2036 года.

Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Изменения приняты в развитие обновленной Конституции и уточняют положения, связанные с ограничением на замещение должности президента более двух сроков.

«Не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин РФ, занимавший должность президента РФ два срока или занимающий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов президента РФ должность президента РФ второй срок», — говорится в документе, который размещен на портале правовой информации.

Вместе с тем, это ограничение предлагается не распространять на действующего президента, пишет «Росбалт».

«Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением», — указывается в принятом законопроекте.

Таким образом, действующий президент получает право выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в России в 2024 году и в 2030 году.

Комментарий

Уральский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, комментируя данное сообщение, предложил чиновникам принять закон, «разрешающий президенту жить вечно».