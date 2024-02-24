Обвинения США в обходе санкций глава ВТБ назвал беспочвенными

По словам Костина, он никогда не нарушал законодательство, в том числе — американское. А также не обходил никакие санкции. Глава ВТБ призвал партнеров не искать и не придумывать никаких путей обхода, указывает Газета.Ru.
Обвинение
Между тем Минфин США обвинил Костина в «отмывании денег и нарушении санкций». Также американцы арестовали двух человек за возможное содействие Костину в обходе санкций.
Ранее сообщалось, как санкции США повлияют на карты «Мир» в России и за рубежом.
Что произошло
Вашингтон ввел более 500 новых санкций против Москвы.
Новые американские санкции затронули оператора российских карт «Мир», ряд банков и депозитарий СПБ Биржи.
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