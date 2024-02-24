24 февраля
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Политика

Обвинения США в обходе санкций глава ВТБ назвал беспочвенными

Глава ВТБ Андрей Костин назвал беспочвенными обвинения властей США в нарушении им санкционного режима, сообщает ТАСС.

Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
kremlin.ru

По словам Костина, он никогда не нарушал законодательство, в том числе — американское. А также не обходил никакие санкции. Глава ВТБ призвал партнеров не искать и не придумывать никаких путей обхода, указывает Газета.Ru.

Обвинение

Между тем Минфин США обвинил Костина в «отмывании денег и нарушении санкций». Также американцы арестовали двух человек за возможное содействие Костину в обходе санкций.

Ранее сообщалось, как санкции США повлияют на карты «Мир» в России и за рубежом.

Что произошло

Вашингтон ввел более 500 новых санкций против Москвы.

Новые американские санкции затронули оператора российских карт «Мир», ряд банков и депозитарий СПБ Биржи.

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