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«Очень важная штука»: как в Барнауле прошло групповое прослушивание послания Путина

15 января алтайское отделение ОНФ организовало открытый просмотр послания президента, которое сами участники назвали «эпохальным». Послушать лидера страны пришли представители политического истеблишмента, общественники, журналисты. Почти все они одобрительно оценили самого Путина и его слова. Президента назвали «красавчиком», а его послание «очень важной штукой». Об атмосфере, немногочисленных громких заявлениях и поводах для грусти, читайте в репортаже altapress.ru.

Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Анна Зайкова

С чего все начиналось

В отличие от московского «Манежа», который еще за час до начала выступления Владимира Путина, был полон народа (всего было приглашено 1,3 тыс. человек), конференц-зал Фонда МСП заполнялся не так быстро. Да и атмосфера здесь была куда более свободная и совершенно не принужденная.

За чашечкой кофе краевые депутаты с улыбками обсуждали, кто сколько килограмм набрал за новогодние праздники, и кто как от них избавляется. Николай Якушев с гордостью заявил, что пробегает каждый день по четыре километра. Коллеги «по цеху» одобрительно закивали.

Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Анна Зайкова

В водовороте внимания оказалась как всегда цветущая представительница «эссеров» в Барнаульской гордуме Оксана Молодых. Мужчины целовали ей ручки, засыпали комплиментами.

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Политика

Народная избранница, на днях отправившаяся в рейд по пунктам выдачи бесплатных лекарств и оказавшаяся в шоке от увиденного, вновь делилась впечатлениями.

Послушать президента пришел известный дзюдоист «в отставке», а ныне подающий надежды политик Иван Нифонтов. С присущей улыбчивостью он пробивался сквозь толпу, всем пожимал руки и поздравлял с прошедшими праздниками.

Здесь был весь политический истеблишмент — руководители политических фракций в АКЗС (за исключением коммунистки Марии Прусаковой), вице-губернатор Денис Губин, начальники краевых управлений по труду и предпринимательству Надежда Капура и Александр Евстегнеев, министр природных ресурсов Владимир Попрядухин.

Ближе к 16.00 в зал зашла группа молодежи — ребята оккупировали целый ряд, присели и тут же принялись фотографироваться.

За пару минут до начала в свои права модератора встречи вступил Юрий Пургин, гендиректор ИД «Алтапресс» и сопредседатель регионального штаба ОНФ.

Он произнес небольшую вступительную речь и взглянул на большой экран, где уже начиналась трансляция. Когда возникла пауза, кто-то из зала спросил: «А звук?». Буквально через секунду все услышали голос президента.

Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Анна Зайкова

Как люди слушали Путина

Первую часть послания Путина, посвященную вопросам демографии, собравшиеся слушали в пронзительной тишине. Если кто и перешептывался, то совсем не слышно. Как говорится, читай по губам.

Волна всеобщей активности накатила после заявлений об увеличении материнского капитала, выплат на первого ребенка и погашении этими деньгами ипотеки. Среди общего гула легко можно было разобрать: «Нифига себе!». Собравшимся тема оказалась явно близка.

Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Анна Зайкова

С таким же одобрением были встречены заявления и о выплатах классным руководителям в школах и бесплатном питании для детей. «Ну наконец-то», — произнес кто-то громко в зале.

Где-то через полчаса на экране неожиданно показали бывшего губернатора Карлина. Аудитория вновь оживилась: «О, Богданыч!». Виктора Томенко, который тоже засветился в трансляции, встретили прохладнее, вроде как так и должно быть.

Когда от вопросов демографии Владимир Путин перешел к внешней политике, экономике и экологии, а длительность послания уже перевалилось за час, внимание аудитории явно потерялось.

Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Анна Зайкова
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Анна Зайкова
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Анна Зайкова
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Анна Зайкова
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Анна Зайкова
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Анна Зайкова
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Анна Зайкова

Сидевшие на крайних рядах начали потихоньку выходить. Евгения Боровикова, расположившаяся с коллегами по партии ближе к галерке, что-то весело обсуждала со своим соседом, показывая ему красивую вышитую брошь «ЛДПР».

Юные общественники тоже перестали слушать и явно были заняты своими темами. Встрепенулась аудитория, когда по завершению выступления последовал гимн.

Чего не хватило в послании

Обсуждение послания, которое предполагалось по формату встречи, по началу откровениями не радовало. Денис Голобородько, возглавляющий исполкома алтайской «Единой России», обошелся общими фразами — послание эпохальное и открывает новую страницу в истории, конституционная реформа изменит парламент, партии будут играть новую роль.

Живости добавила Евгения Боровикова. За сдержанность во внешнеполитических вопросах она назвала Путина красавчиком и заявила, что вопросы материнства, о которых говорил лидер, ей лично близки.

Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Анна Зайкова

«Очень важны две темы — медицина и демография. Сложный период в жизни женщины, когда она выходит с декрета на работу. Этот больничный, больничный, больничный. По себе знаю. При этом работодатель хочет видеть полноценного сотрудника. И в этот момент помощь государства семье очень важна», — сказала Боровикова.

Руководитель краевых «эсеров» Александр Молотов с ходу заявил: «Послание президента — важная штука». И тут же по полочкам разъяснил, почему. «После послания появляются конкретные документы, поручения и указы президента, которые влияют на многие направления нашей жизни», — продолжил Молотов.

Александр Молотов,
депутат АКЗС, глава фракции «Справедливая Россия»:

Последний блок был технологическим, но я, как юрист, понимаю, что он очень важен. Государственный совет с де-факто важного станет таковым юридически. Он придаст значимость губернаторскому корпусу и регионам. Для нас, депутатов, важен блок повышения статуса парламента. О этом много говорилось. И мы к этому потихонечку, но шли. А теперь сделан серьезный шаг.

Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Анна Зайкова

Коллега Молотова по «Справедливой России» Оксана Молодых оказалось критичнее и заявила: помощь государства — это хорошо, но…

«Мне лично не хватило экономики, — сказала она. — Первый блок послания о поддержке семей действительно важен. Но все-таки хочется, чтобы в нашей стране о предпринимателях заботились не меньше, чем о семьях с детьми. Сохраняли и размножали, в том числе, малый и средний бизнес. Если люди будут увереннее себя чувствовать, семьи начнут расти сами собой».

Критически попытался оценить слова Путина Алексей Грибков, известный в крае эколог и защитник лесов. Сначала он пошутил, что прошлое послание ему понравилось больше, потому что состоялось в день его рождения, а затем перешел к конструктиву.

Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Как в Барнауле слушали послание президента Владимира Путина. 15 января 2020 года
Анна Зайкова

Алексей Грибков,
эколог, член регионального штаба ОНФ:

Прошлое послание президента мне понравилось еще и потому, что вопросам окружающей среды и охраны ресурсов в нем уделялось больше внимания. Но надо отдать должное: нацпроекты никто не отменял и не снимал ответственности за их реализацию. И здесь у нас проблемы не только со строительством детских садов. Внедрение экологичных технологий уже несколько лет буксует из-за лобби бизнеса, который постоянно отодвигает сроки. Хочу повторить, что ни социальная сфера, ни экономика не будут нужны, если исчезнет или будет подорвана сама основа существования человека и цивилизации — а это природа и природные ресурсы. Мы не сможем жить без нормального воздуха, и медицина не поможет.

В целом же риторика выступающих оказалось достаточно сдержанной. Если бы эта аудитория вновь собралась через пару часов, когда стало известно об отставке правительства России в полном составе, откровений и громких заявлений могло быть больше.

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